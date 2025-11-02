ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Boost είναι 0.15032 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BOOST σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BOOST εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Boost είναι 0.15032 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BOOST σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BOOST εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το BOOST

Πληροφορίες Τιμής BOOST

Τι είναι το BOOST

Επίσημος Ιστότοπος BOOST

Tokenomics BOOST

Προβλέψεις Τιμών BOOST

Ιστορικό BOOST

Οδηγός Αγοράς BOOST

Μετατροπέας νομίσματος BOOST-σε-Fiat

Spot BOOST

BOOST Futures USDT-M

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Boost Λογότ.

Τιμή Boost(BOOST)

Live Τιμή 1 BOOST σε USD

$0.1501
$0.1501$0.1501
-6.42%1D
USD
Boost (BOOST) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:45:27 (UTC+8)

Boost (BOOST) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.14762
$ 0.14762$ 0.14762
Κατώτ. 24H
$ 0.17123
$ 0.17123$ 0.17123
Υψηλ. 24H

$ 0.14762
$ 0.14762$ 0.14762

$ 0.17123
$ 0.17123$ 0.17123

$ 0.19261759528476227
$ 0.19261759528476227$ 0.19261759528476227

$ 0.043332483940612676
$ 0.043332483940612676$ 0.043332483940612676

-0.36%

-6.41%

-0.34%

-0.34%

Boost (BOOST) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.15032. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BOOST μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.14762 και ενός υψηλού $ 0.17123, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BOOST είναι $ 0.19261759528476227, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.043332483940612676.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BOOST έχει αλλάξει κατά -0.36% την τελευταία ώρα, -6.41% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.34% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Boost (BOOST) Πληροφορίες αγοράς

No.745

$ 23.88M
$ 23.88M$ 23.88M

$ 60.93K
$ 60.93K$ 60.93K

$ 150.32M
$ 150.32M$ 150.32M

158.86M
158.86M 158.86M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

15.88%

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Boost είναι $ 23.88M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 60.93K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BOOST είναι 158.86M, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 150.32M

Boost (BOOST) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Boost για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0102975-6.41%
30 ημέρες$ +0.0509+51.19%
60 Ημέρες$ +0.14032+1,403.20%
90 Ημέρες$ +0.14032+1,403.20%
Boost Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το BOOST κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0102975 (-6.41%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Boost Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.0509 (+51.19%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Boost Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το BOOST άλλαξε κατά $ +0.14032 (+1,403.20%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Boost Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.14032 (+1,403.20%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Boost (BOOST);

Ελέγξτε τώρα τη Boost σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Boost (BOOST)

BOOST, the future of brand and creator engagement, builds on the foundation set by Alphabot and now expands globally. With the launch of Pulse, our InfoFi + Action Layer platform that turns attention into real user growth, we’re bridging authentic engagement with measurable adoption. Boost unites the world’s biggest brands, viral creators, and their communities in transformative ways. Alphabot already proved scale in Web3 with 7M+ registered users and $1.56B in rewards distributed. Now the Boost ecosystem, all powered by BOOST, takes it further, empowering billions of users, brands, and creators, and setting a new standard for social and on-chain engagement.

Boost είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Boostεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεBOOST τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοBoost ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Boost ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Boost Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Boost (BOOST) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Boost (BOOST) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Boost.

Ελέγξτε την Boost πρόβλεψη τιμής τώρα!

Boost (BOOST) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Boost (BOOST) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του BOOST token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Boost (BOOST)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Boost? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Boost στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

BOOST σε Τοπικά Νομίσματα

1 Boost(BOOST) σε VND
3,955.6708
1 Boost(BOOST) σε AUD
A$0.2284864
1 Boost(BOOST) σε GBP
0.1142432
1 Boost(BOOST) σε EUR
0.1292752
1 Boost(BOOST) σε USD
$0.15032
1 Boost(BOOST) σε MYR
RM0.6298408
1 Boost(BOOST) σε TRY
6.31344
1 Boost(BOOST) σε JPY
¥22.99896
1 Boost(BOOST) σε ARS
ARS$215.6671104
1 Boost(BOOST) σε RUB
12.0842248
1 Boost(BOOST) σε INR
13.3439064
1 Boost(BOOST) σε IDR
Rp2,505.3323312
1 Boost(BOOST) σε PHP
8.8222808
1 Boost(BOOST) σε EGP
￡E.7.06504
1 Boost(BOOST) σε BRL
R$0.8072184
1 Boost(BOOST) σε CAD
C$0.210448
1 Boost(BOOST) σε BDT
18.3179952
1 Boost(BOOST) σε NGN
217.2244256
1 Boost(BOOST) σε COP
$578.153268
1 Boost(BOOST) σε ZAR
R.2.6110584
1 Boost(BOOST) σε UAH
6.2818728
1 Boost(BOOST) σε TZS
T.Sh.368.4313136
1 Boost(BOOST) σε VES
Bs33.22072
1 Boost(BOOST) σε CLP
$141.3008
1 Boost(BOOST) σε PKR
Rs42.450368
1 Boost(BOOST) σε KZT
79.3659536
1 Boost(BOOST) σε THB
฿4.8433104
1 Boost(BOOST) σε TWD
NT$4.6283528
1 Boost(BOOST) σε AED
د.إ0.5516744
1 Boost(BOOST) σε CHF
Fr0.120256
1 Boost(BOOST) σε HKD
HK$1.1679864
1 Boost(BOOST) σε AMD
֏57.3290416
1 Boost(BOOST) σε MAD
.د.م1.3874536
1 Boost(BOOST) σε MXN
$2.7899392
1 Boost(BOOST) σε SAR
ريال0.5637
1 Boost(BOOST) σε ETB
Br23.0936616
1 Boost(BOOST) σε KES
KSh19.3672288
1 Boost(BOOST) σε JOD
د.أ0.10657688
1 Boost(BOOST) σε PLN
0.5531776
1 Boost(BOOST) σε RON
лв0.6629112
1 Boost(BOOST) σε SEK
kr1.4265368
1 Boost(BOOST) σε BGN
лв0.2540408
1 Boost(BOOST) σε HUF
Ft50.2399504
1 Boost(BOOST) σε CZK
3.1702488
1 Boost(BOOST) σε KWD
د.ك0.0458476
1 Boost(BOOST) σε ILS
0.48854
1 Boost(BOOST) σε BOB
Bs1.0357048
1 Boost(BOOST) σε AZN
0.255544
1 Boost(BOOST) σε TJS
SM1.3799376
1 Boost(BOOST) σε GEL
0.4073672
1 Boost(BOOST) σε AOA
Kz137.7818088
1 Boost(BOOST) σε BHD
.د.ب0.05637
1 Boost(BOOST) σε BMD
$0.15032
1 Boost(BOOST) σε DKK
kr0.9725704
1 Boost(BOOST) σε HNL
L3.9413904
1 Boost(BOOST) σε MUR
6.8756368
1 Boost(BOOST) σε NAD
$2.5990328
1 Boost(BOOST) σε NOK
kr1.5212384
1 Boost(BOOST) σε NZD
$0.2615568
1 Boost(BOOST) σε PAB
B/.0.15032
1 Boost(BOOST) σε PGK
K0.631344
1 Boost(BOOST) σε QAR
ر.ق0.5456616
1 Boost(BOOST) σε RSD
дин.15.1913392
1 Boost(BOOST) σε UZS
soʻm1,789.5235232
1 Boost(BOOST) σε ALL
L12.5502168
1 Boost(BOOST) σε ANG
ƒ0.2690728
1 Boost(BOOST) σε AWG
ƒ0.2690728
1 Boost(BOOST) σε BBD
$0.30064
1 Boost(BOOST) σε BAM
KM0.2525376
1 Boost(BOOST) σε BIF
Fr439.38536
1 Boost(BOOST) σε BND
$0.1939128
1 Boost(BOOST) σε BSD
$0.15032
1 Boost(BOOST) σε JMD
$24.058716
1 Boost(BOOST) σε KHR
601.28
1 Boost(BOOST) σε KMF
Fr64.03632
1 Boost(BOOST) σε LAK
3,267.8260216
1 Boost(BOOST) σε LKR
රු45.6341456
1 Boost(BOOST) σε MDL
L2.5509304
1 Boost(BOOST) σε MGA
Ar674.079976
1 Boost(BOOST) σε MOP
P1.1995536
1 Boost(BOOST) σε MVR
2.299896
1 Boost(BOOST) σε MWK
MK260.068632
1 Boost(BOOST) σε MZN
MT9.605448
1 Boost(BOOST) σε NPR
रु21.2612608
1 Boost(BOOST) σε PYG
1,058.55344
1 Boost(BOOST) σε RWF
Fr217.81368
1 Boost(BOOST) σε SBD
$1.2371336
1 Boost(BOOST) σε SCR
2.2006848
1 Boost(BOOST) σε SRD
$5.78732
1 Boost(BOOST) σε SVC
$1.3107904
1 Boost(BOOST) σε SZL
L2.5990328
1 Boost(BOOST) σε TMT
m0.52612
1 Boost(BOOST) σε TND
د.ت0.44254208
1 Boost(BOOST) σε TTD
$1.01466
1 Boost(BOOST) σε UGX
Sh521.91104
1 Boost(BOOST) σε XAF
Fr84.9308
1 Boost(BOOST) σε XCD
$0.405864
1 Boost(BOOST) σε XOF
Fr84.9308
1 Boost(BOOST) σε XPF
Fr15.33264
1 Boost(BOOST) σε BWP
P2.0127848
1 Boost(BOOST) σε BZD
$0.30064
1 Boost(BOOST) σε CVE
$14.287916
1 Boost(BOOST) σε DJF
Fr26.60664
1 Boost(BOOST) σε DOP
$9.6294992
1 Boost(BOOST) σε DZD
د.ج19.5370904
1 Boost(BOOST) σε FJD
$0.3442328
1 Boost(BOOST) σε GNF
Fr1,295.7584
1 Boost(BOOST) σε GTQ
Q1.1484448
1 Boost(BOOST) σε GYD
$31.3612616
1 Boost(BOOST) σε ISK
kr18.63968

Boost Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Boost, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Boost
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Boost

Πόσο αξίζει το Boost (BOOST) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή BOOST στο USD είναι 0.15032 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή BOOST σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του BOOST σε USD είναι $ 0.15032. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Boost;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το BOOST είναι $ 23.88M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BOOST;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BOOST είναι 158.86M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του BOOST;
Το BOOST πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.19261759528476227 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του BOOST;
Το BOOST είχε τιμή ATL ύψους 0.043332483940612676 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του BOOST;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το BOOST είναι $ 60.93K USD.
Θα ανέβει το BOOST υψηλότερα φέτος;
Το BOOST μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την BOOST πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:45:27 (UTC+8)

Boost (BOOST) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής BOOST-σε-USD

Ποσό

BOOST
BOOST
USD
USD

1 BOOST = 0.15032 USD

Συναλλαγή BOOST

BOOST/USDT
$0.1501
$0.1501$0.1501
-6.47%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,405.25
$110,405.25$110,405.25

+0.10%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,861.69
$3,861.69$3,861.69

-0.86%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02999
$0.02999$0.02999

-0.19%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.79
$184.79$184.79

-0.87%

USDCoin Λογότ.

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.02%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,405.25
$110,405.25$110,405.25

+0.10%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,861.69
$3,861.69$3,861.69

-0.86%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$94.35
$94.35$94.35

+33.05%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.79
$184.79$184.79

-0.87%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5140
$2.5140$2.5140

+0.52%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$1.2320
$1.2320$1.2320

+2,364.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05540
$0.05540$0.05540

+177.00%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.07478
$0.07478$0.07478

-11.34%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$1.2320
$1.2320$1.2320

+2,364.00%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000023
$0.000000000000000000000023$0.000000000000000000000023

+360.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0043291
$0.0043291$0.0043291

+112.24%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.07377
$0.07377$0.07377

+69.35%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.337231
$2.337231$2.337231

+62.84%