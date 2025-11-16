Boba Cat (BOBACAT) Tokenomics

Boba Cat (BOBACAT) Tokenomics

Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Boba Cat (BOBACAT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-16 15:11:33 (UTC+8)
USD

Boba Cat (BOBACAT) Tokenomics & ανάλυση τιμών

Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Boba Cat (BOBACAT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.

Κεφαλαιοποίηση αγοράς:
$ 1.31M
Συνολική προμήθεια:
$ 1.00B
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
$ 612.88M
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
$ 2.14M
Ρεκόρ υψηλότερης τιμής:
$ 0.0097
Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής:
$ 0.00017406913220778
Τρέχουσα τιμή:
$ 0.002142
Πληροφορίες Boba Cat (BOBACAT)

BobaCat is a community-driven memecoin inspired by the Dogecoin founder’s cat, combining crypto with real-world impact by supporting pet shelters worldwide.

Επίσημη ιστοσελίδα:
https://www.bobacat.io/
Whitepaper (Λευκή Βίβλος):
https://bobacat.gitbook.io/docs/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x6eCf5FE60e27cd03ABdBA3a19Af8dC6845A0dA58

Tokenomics Boba Cat (BOBACAT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης

Η κατανόηση των tokenomics του Boba Cat (BOBACAT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.

Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:

Συνολική προμήθεια:

Ο μέγιστος αριθμός BOBACAT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.

Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:

Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.

Μέγιστη παροχή:

Το σκληρό όριο για το πόσα BOBACAT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.

FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):

Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.

Ποσοστό πληθωρισμού:

Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.

Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;

Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.

Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.

Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.

Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.

Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BOBACAT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BOBACAT token!

Πώς να Αγοράσετε BOBACAT

Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Boba Cat (BOBACAT) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς BOBACAT, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή.

Boba Cat (BOBACAT) Ιστορικό τιμών

Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών BOBACAT βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης.

Πρόβλεψη Τιμής BOBACAT

Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BOBACAT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BOBACAT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC;

Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto.

Αποποίηση ευθυνών

Τα δεδομένα Tokenomics σε αυτήν τη σελίδα προέρχονται από πηγές τρίτων. Το MEXC δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. Παρακαλείστε να διεξάγετε ενδελεχή έρευνα πριν επενδύσετε.

Παρακαλούμε διαβάστε και κατανοήστε τη Συμφωνία Χρήστη και την Πολιτική Απορρήτου