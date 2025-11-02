ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Boba Cat είναι 0.002548 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BOBACAT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BOBACAT εύκολα στη MEXC τώρα.

Boba Cat Λογότ.

Τιμή Boba Cat(BOBACAT)

Live Τιμή 1 BOBACAT σε USD

$0,002547
$0,002547$0,002547
+1,15%1D
USD
Boba Cat (BOBACAT) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:45:04 (UTC+8)

Boba Cat (BOBACAT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0,002315
$ 0,002315$ 0,002315
Κατώτ. 24H
$ 0,002598
$ 0,002598$ 0,002598
Υψηλ. 24H

$ 0,002315
$ 0,002315$ 0,002315

$ 0,002598
$ 0,002598$ 0,002598

--
----

--
----

-0,32%

+1,15%

-10,03%

-10,03%

Boba Cat (BOBACAT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0,002548. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BOBACAT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0,002315 και ενός υψηλού $ 0,002598, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BOBACAT είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BOBACAT έχει αλλάξει κατά -0,32% την τελευταία ώρα, +1,15% τις τελευταίες 24 ώρες και -10,03% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Boba Cat (BOBACAT) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 10,78K
$ 10,78K$ 10,78K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Boba Cat είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 10,78K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BOBACAT είναι --, με συνολική προσφορά --. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι --

Boba Cat (BOBACAT) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Boba Cat για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0,00002896+1,15%
30 ημέρες$ -0,001786-41,21%
60 Ημέρες$ +0,000548+27,40%
90 Ημέρες$ +0,000548+27,40%
Boba Cat Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το BOBACAT κατέγραψε μια αλλαγή $ +0,00002896 (+1,15%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Boba Cat Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0,001786 (-41,21%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Boba Cat Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το BOBACAT άλλαξε κατά $ +0,000548 (+27,40%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Boba Cat Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0,000548 (+27,40%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Boba Cat (BOBACAT);

Ελέγξτε τώρα τη Boba Cat σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Boba Cat (BOBACAT)

BobaCat is a community-driven memecoin inspired by the Dogecoin founder’s cat, combining crypto with real-world impact by supporting pet shelters worldwide.

Boba Cat είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Boba Catεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεBOBACAT τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοBoba Cat ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Boba Cat ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Boba Cat Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Boba Cat (BOBACAT) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Boba Cat (BOBACAT) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Boba Cat.

Ελέγξτε την Boba Cat πρόβλεψη τιμής τώρα!

Boba Cat (BOBACAT) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Boba Cat (BOBACAT) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του BOBACAT token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Boba Cat (BOBACAT)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Boba Cat? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Boba Cat στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

BOBACAT σε Τοπικά Νομίσματα

1 Boba Cat(BOBACAT) σε VND
67,05062
1 Boba Cat(BOBACAT) σε AUD
A$0,00387296
1 Boba Cat(BOBACAT) σε GBP
0,00193648
1 Boba Cat(BOBACAT) σε EUR
0,00219128
1 Boba Cat(BOBACAT) σε USD
$0,002548
1 Boba Cat(BOBACAT) σε MYR
RM0,01067612
1 Boba Cat(BOBACAT) σε TRY
0,107016
1 Boba Cat(BOBACAT) σε JPY
¥0,389844
1 Boba Cat(BOBACAT) σε ARS
ARS$3,65566656
1 Boba Cat(BOBACAT) σε RUB
0,20483372
1 Boba Cat(BOBACAT) σε INR
0,22618596
1 Boba Cat(BOBACAT) σε IDR
Rp42,46664968
1 Boba Cat(BOBACAT) σε PHP
0,14954212
1 Boba Cat(BOBACAT) σε EGP
￡E.0,119756
1 Boba Cat(BOBACAT) σε BRL
R$0,01368276
1 Boba Cat(BOBACAT) σε CAD
C$0,0035672
1 Boba Cat(BOBACAT) σε BDT
0,31049928
1 Boba Cat(BOBACAT) σε NGN
3,68206384
1 Boba Cat(BOBACAT) σε COP
$9,7999902
1 Boba Cat(BOBACAT) σε ZAR
R.0,04425876
1 Boba Cat(BOBACAT) σε UAH
0,10648092
1 Boba Cat(BOBACAT) σε TZS
T.Sh.6,24509704
1 Boba Cat(BOBACAT) σε VES
Bs0,563108
1 Boba Cat(BOBACAT) σε CLP
$2,39512
1 Boba Cat(BOBACAT) σε PKR
Rs0,7195552
1 Boba Cat(BOBACAT) σε KZT
1,34529304
1 Boba Cat(BOBACAT) σε THB
฿0,08209656
1 Boba Cat(BOBACAT) σε TWD
NT$0,07845292
1 Boba Cat(BOBACAT) σε AED
د.إ0,00935116
1 Boba Cat(BOBACAT) σε CHF
Fr0,0020384
1 Boba Cat(BOBACAT) σε HKD
HK$0,01979796
1 Boba Cat(BOBACAT) σε AMD
֏0,97175624
1 Boba Cat(BOBACAT) σε MAD
.د.م0,02351804
1 Boba Cat(BOBACAT) σε MXN
$0,04729088
1 Boba Cat(BOBACAT) σε SAR
ريال0,009555
1 Boba Cat(BOBACAT) σε ETB
Br0,39144924
1 Boba Cat(BOBACAT) σε KES
KSh0,32828432
1 Boba Cat(BOBACAT) σε JOD
د.أ0,001806532
1 Boba Cat(BOBACAT) σε PLN
0,00937664
1 Boba Cat(BOBACAT) σε RON
лв0,01123668
1 Boba Cat(BOBACAT) σε SEK
kr0,02418052
1 Boba Cat(BOBACAT) σε BGN
лв0,00430612
1 Boba Cat(BOBACAT) σε HUF
Ft0,85159256
1 Boba Cat(BOBACAT) σε CZK
0,05373732
1 Boba Cat(BOBACAT) σε KWD
د.ك0,00077714
1 Boba Cat(BOBACAT) σε ILS
0,008281
1 Boba Cat(BOBACAT) σε BOB
Bs0,01755572
1 Boba Cat(BOBACAT) σε AZN
0,0043316
1 Boba Cat(BOBACAT) σε TJS
SM0,02339064
1 Boba Cat(BOBACAT) σε GEL
0,00690508
1 Boba Cat(BOBACAT) σε AOA
Kz2,33547132
1 Boba Cat(BOBACAT) σε BHD
.د.ب0,0009555
1 Boba Cat(BOBACAT) σε BMD
$0,002548
1 Boba Cat(BOBACAT) σε DKK
kr0,01648556
1 Boba Cat(BOBACAT) σε HNL
L0,06680856
1 Boba Cat(BOBACAT) σε MUR
0,11654552
1 Boba Cat(BOBACAT) σε NAD
$0,04405492
1 Boba Cat(BOBACAT) σε NOK
kr0,02578576
1 Boba Cat(BOBACAT) σε NZD
$0,00443352
1 Boba Cat(BOBACAT) σε PAB
B/.0,002548
1 Boba Cat(BOBACAT) σε PGK
K0,0107016
1 Boba Cat(BOBACAT) σε QAR
ر.ق0,00924924
1 Boba Cat(BOBACAT) σε RSD
дин.0,25750088
1 Boba Cat(BOBACAT) σε UZS
soʻm30,33332848
1 Boba Cat(BOBACAT) σε ALL
L0,21273252
1 Boba Cat(BOBACAT) σε ANG
ƒ0,00456092
1 Boba Cat(BOBACAT) σε AWG
ƒ0,00456092
1 Boba Cat(BOBACAT) σε BBD
$0,005096
1 Boba Cat(BOBACAT) σε BAM
KM0,00428064
1 Boba Cat(BOBACAT) σε BIF
Fr7,447804
1 Boba Cat(BOBACAT) σε BND
$0,00328692
1 Boba Cat(BOBACAT) σε BSD
$0,002548
1 Boba Cat(BOBACAT) σε JMD
$0,4078074
1 Boba Cat(BOBACAT) σε KHR
10,192
1 Boba Cat(BOBACAT) σε KMF
Fr1,085448
1 Boba Cat(BOBACAT) σε LAK
55,39130324
1 Boba Cat(BOBACAT) σε LKR
රු0,77352184
1 Boba Cat(BOBACAT) σε MDL
L0,04323956
1 Boba Cat(BOBACAT) σε MGA
Ar11,4259964
1 Boba Cat(BOBACAT) σε MOP
P0,02033304
1 Boba Cat(BOBACAT) σε MVR
0,0389844
1 Boba Cat(BOBACAT) σε MWK
MK4,4082948
1 Boba Cat(BOBACAT) σε MZN
MT0,1628172
1 Boba Cat(BOBACAT) σε NPR
रु0,36038912
1 Boba Cat(BOBACAT) σε PYG
17,943016
1 Boba Cat(BOBACAT) σε RWF
Fr3,692052
1 Boba Cat(BOBACAT) σε SBD
$0,02097004
1 Boba Cat(BOBACAT) σε SCR
0,03730272
1 Boba Cat(BOBACAT) σε SRD
$0,098098
1 Boba Cat(BOBACAT) σε SVC
$0,02221856
1 Boba Cat(BOBACAT) σε SZL
L0,04405492
1 Boba Cat(BOBACAT) σε TMT
m0,008918
1 Boba Cat(BOBACAT) σε TND
د.ت0,007501312
1 Boba Cat(BOBACAT) σε TTD
$0,017199
1 Boba Cat(BOBACAT) σε UGX
Sh8,846656
1 Boba Cat(BOBACAT) σε XAF
Fr1,43962
1 Boba Cat(BOBACAT) σε XCD
$0,0068796
1 Boba Cat(BOBACAT) σε XOF
Fr1,43962
1 Boba Cat(BOBACAT) σε XPF
Fr0,259896
1 Boba Cat(BOBACAT) σε BWP
P0,03411772
1 Boba Cat(BOBACAT) σε BZD
$0,005096
1 Boba Cat(BOBACAT) σε CVE
$0,2421874
1 Boba Cat(BOBACAT) σε DJF
Fr0,450996
1 Boba Cat(BOBACAT) σε DOP
$0,16322488
1 Boba Cat(BOBACAT) σε DZD
د.ج0,33116356
1 Boba Cat(BOBACAT) σε FJD
$0,00583492
1 Boba Cat(BOBACAT) σε GNF
Fr21,96376
1 Boba Cat(BOBACAT) σε GTQ
Q0,01946672
1 Boba Cat(BOBACAT) σε GYD
$0,53158924
1 Boba Cat(BOBACAT) σε ISK
kr0,315952

Boba Cat Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Boba Cat, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Boba Cat

Πόσο αξίζει το Boba Cat (BOBACAT) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή BOBACAT στο USD είναι 0,002548 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή BOBACAT σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του BOBACAT σε USD είναι $ 0,002548. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Boba Cat;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το BOBACAT είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BOBACAT;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BOBACAT είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του BOBACAT;
Το BOBACAT πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του BOBACAT;
Το BOBACAT είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του BOBACAT;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το BOBACAT είναι $ 10,78K USD.
Θα ανέβει το BOBACAT υψηλότερα φέτος;
Το BOBACAT μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την BOBACAT πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:45:04 (UTC+8)

Boba Cat (BOBACAT) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

