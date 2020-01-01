BOB (BOB) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το BOB (BOB), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες BOB (BOB) $BOB will takeover the meme space by surprise. Wasstealth launched and locked for about 690 months(about 57 years) with a renounced contract. Bob’sknowledge will blow away even the most prominentscholars. Επίσημη ιστοσελίδα: https://explainthisbob.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://pdfhost.io/v/43Cy8MUwI_BOBpaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7d8146cf21e8d7cbe46054e01588207b51198729 Αγοράστε BOB τώρα!

BOB (BOB) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για BOB (BOB), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 4.78M $ 4.78M $ 4.78M Συνολική προμήθεια: $ 689.13B $ 689.13B $ 689.13B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 689.13B $ 689.13B $ 689.13B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 4.78M $ 4.78M $ 4.78M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.000249 $ 0.000249 $ 0.000249 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000000015403283083 $ 0.000000015403283083 $ 0.000000015403283083 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00000693 $ 0.00000693 $ 0.00000693 Μάθετε περισσότερα για την τιμή BOB (BOB)

Tokenomics BOB (BOB): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του BOB (BOB) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BOB token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BOB token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BOB, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BOB token!

Πώς να Αγοράσετε BOB Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε BOB (BOB) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς BOB, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε BOB στη MEXC τώρα!

BOB (BOB) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών BOB βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών BOB τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής BOB Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BOB; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BOB συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BOB Token τώρα!

