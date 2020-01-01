BugsCoin (BGSC) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το BugsCoin (BGSC), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες BugsCoin (BGSC) BugsCoin is a project designed to provide users with a reward system that can return real economic benefits. Rewards accumulated through activities within the platform can be returned as assets, and are designed to directly contribute to decision-making in the platform's community. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.bugscoin.com Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://bugscoin.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/address/0xa4b68d48d7bc6f04420e8077e6f74bdef809dea3 Αγοράστε BGSC τώρα!

BugsCoin (BGSC) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για BugsCoin (BGSC), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 82.05M $ 82.05M $ 82.05M Συνολική προμήθεια: $ 29.44B $ 29.44B $ 29.44B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 11.56B $ 11.56B $ 11.56B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 709.60M $ 709.60M $ 709.60M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.380002 $ 0.380002 $ 0.380002 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.001376708769785941 $ 0.001376708769785941 $ 0.001376708769785941 Τρέχουσα τιμή: $ 0.007096 $ 0.007096 $ 0.007096 Μάθετε περισσότερα για την τιμή BugsCoin (BGSC)

Tokenomics BugsCoin (BGSC): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του BugsCoin (BGSC) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BGSC token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BGSC token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BGSC, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BGSC token!

Πώς να Αγοράσετε BGSC Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε BugsCoin (BGSC) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς BGSC, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε BGSC στη MEXC τώρα!

BugsCoin (BGSC) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών BGSC βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών BGSC τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής BGSC Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BGSC; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BGSC συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BGSC Token τώρα!

