bitsCrunch (BCUT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το bitsCrunch (BCUT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες bitsCrunch (BCUT) AI-enabled Data Analytics & Forensics Protocol. Επίσημη ιστοσελίδα: https://bitscrunch.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://bitscrunch.com/bitsCrunch_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xBEF26Bd568e421D6708CCA55Ad6e35f8bfA0C406

bitsCrunch (BCUT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για bitsCrunch (BCUT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 7.50M $ 7.50M $ 7.50M Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 550.01M $ 550.01M $ 550.01M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 13.64M $ 13.64M $ 13.64M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.012834466735518153 $ 0.012834466735518153 $ 0.012834466735518153 Τρέχουσα τιμή: $ 0.01364 $ 0.01364 $ 0.01364 Μάθετε περισσότερα για την τιμή bitsCrunch (BCUT)

Tokenomics bitsCrunch (BCUT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του bitsCrunch (BCUT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BCUT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BCUT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.

Πώς να Αγοράσετε BCUT

bitsCrunch (BCUT) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών BCUT βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών BCUT τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής BCUT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BCUT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BCUT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BCUT Token τώρα!

