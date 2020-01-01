AVAIL (AVAIL) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το AVAIL (AVAIL), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες AVAIL (AVAIL) Avail is designed to be a platform that connects different ecosystems by providing a modular, scalable, and interoperable platform. Avail's vision is to provide a cohesive, unified user experience within a flexible and modular blockchain ecosystem, drawing on lessons from Web2 to innovate in Web3. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.availproject.org/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.availproject.org/whitepaper Block Explorer: https://avail.subscan.io/ Αγοράστε AVAIL τώρα!

AVAIL (AVAIL) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για AVAIL (AVAIL), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 62.64M $ 62.64M $ 62.64M Συνολική προμήθεια: $ 10.54B $ 10.54B $ 10.54B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 3.42B $ 3.42B $ 3.42B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 193.07M $ 193.07M $ 193.07M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.018176906665308582 $ 0.018176906665308582 $ 0.018176906665308582 Τρέχουσα τιμή: $ 0.01831 $ 0.01831 $ 0.01831 Μάθετε περισσότερα για την τιμή AVAIL (AVAIL)

Tokenomics AVAIL (AVAIL): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του AVAIL (AVAIL) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός AVAIL token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα AVAIL token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του AVAIL, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του AVAIL token!

Πώς να Αγοράσετε AVAIL Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε AVAIL (AVAIL) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς AVAIL, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε AVAIL στη MEXC τώρα!

AVAIL (AVAIL) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών AVAIL βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών AVAIL τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής AVAIL Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το AVAIL; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του AVAIL συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του AVAIL Token τώρα!

