Πληροφορίες ASRR (ASRR) Assisterr (ASRR) is a project based on Network of Specialized AI Models & Agents. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.assisterr.ai/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://assisterr.gitbook.io/white-paper/ Block Explorer: https://solscan.io/token/ASRRjA1R4RHVk5H9QKKm1jaQqMkxvv6nh5EypPrvwmxQ Αγοράστε ASRR τώρα!

Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.26M
Συνολική προμήθεια: $ 100.00M
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 14.62M
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 8.62M
Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.7999
Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.08215089287529394
Τρέχουσα τιμή: $ 0.08618

Tokenomics ASRR (ASRR): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του ASRR (ASRR) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ASRR token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ASRR token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ASRR, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ASRR token!

ASRR (ASRR) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών ASRR βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών ASRR τώρα!

