Πληροφορίες AltLayer (ALTLAYER) AltLayer is an open and decentralized protocol for rollups. AltLayer brings together a novel idea of Restaked Rollups which takes rollups (spun from any rollup stack such as OP Stack, Arbitrum Orbit, Polygon CDK, ZK Stack, etc.) and provides them with enhanced security, decentralization, interoperability and crypto-economic fast finality by leveraging restaking mechanism. Επίσημη ιστοσελίδα: https://altlayer.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.altlayer.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8457CA5040ad67fdebbCC8EdCE889A335Bc0fbFB Αγοράστε ALTLAYER τώρα!

AltLayer (ALTLAYER) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για AltLayer (ALTLAYER), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 140.86M $ 140.86M $ 140.86M Συνολική προμήθεια: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 352.50M $ 352.50M $ 352.50M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.6942 $ 0.6942 $ 0.6942 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.022477745910425583 $ 0.022477745910425583 $ 0.022477745910425583 Τρέχουσα τιμή: $ 0.03525 $ 0.03525 $ 0.03525 Μάθετε περισσότερα για την τιμή AltLayer (ALTLAYER)

Tokenomics AltLayer (ALTLAYER): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του AltLayer (ALTLAYER) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ALTLAYER token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ALTLAYER token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ALTLAYER, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ALTLAYER token!

Πώς να Αγοράσετε ALTLAYER Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε AltLayer (ALTLAYER) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς ALTLAYER, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε ALTLAYER στη MEXC τώρα!

AltLayer (ALTLAYER) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών ALTLAYER βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών ALTLAYER τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής ALTLAYER Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ALTLAYER; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ALTLAYER συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ALTLAYER Token τώρα!

