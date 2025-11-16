Εξερευνήστε τα tokenomics ALKIMI (ALKIMI) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token ALKIMI, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics ALKIMI (ALKIMI) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token ALKIMI, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!