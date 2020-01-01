AIT Protocol (AITPROTOCOL) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το AIT Protocol (AITPROTOCOL), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες AIT Protocol (AITPROTOCOL) The AIT Protocol stands as a trailblazer in the domain of Web3 data infrastructure, placing a significant emphasis on the annotation of data and the training of AI models. This innovative protocol leverages the power of blockchain technology to create a decentralized labor market that transcends international boundaries. In this unique market ecosystem, participants are incentivized through the principles of crypto economics, ensuring not only the rapidity of cross-national payment settlements but also the utmost trust and security. AITPROTOCOL also runs a subnet on Bittensor network called 'Einstein AIT' which focuses on mathematics, logic, and data analysis. The AI subnet is to optimize response accuracy of the entire Bittensor network. We achieve this by enabling the language model to autonomously write, test, and execute code within unique Python environments. Επίσημη ιστοσελίδα: https://aitprotocol.ai/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://github.com/ait-protocol/einstein-ait-prod Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x89d584A1EDB3A70B3B07963F9A3eA5399E38b136 Αγοράστε AITPROTOCOL τώρα!

AIT Protocol (AITPROTOCOL) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για AIT Protocol (AITPROTOCOL), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M Συνολική προμήθεια: $ 297.60M $ 297.60M $ 297.60M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 295.16M $ 295.16M $ 295.16M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 3.15M $ 3.15M $ 3.15M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.72 $ 0.72 $ 0.72 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.007936425794075127 $ 0.007936425794075127 $ 0.007936425794075127 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0106 $ 0.0106 $ 0.0106 Μάθετε περισσότερα για την τιμή AIT Protocol (AITPROTOCOL)

Tokenomics AIT Protocol (AITPROTOCOL): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του AIT Protocol (AITPROTOCOL) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός AITPROTOCOL token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα AITPROTOCOL token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του AITPROTOCOL, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του AITPROTOCOL token!

AIT Protocol (AITPROTOCOL) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών AITPROTOCOL βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών AITPROTOCOL τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής AITPROTOCOL Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το AITPROTOCOL; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του AITPROTOCOL συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του AITPROTOCOL Token τώρα!

