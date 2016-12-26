Aeternity (AE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Aeternity (AE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Aeternity (AE) Founded in 2016, æternity is an open-source, blockchain-based distributed computing platform that builds on decentralized cryptographic P2P technology. Designed to deliver unmatched productivity, transparent governance, and global scalability, æternity offers blockchain technology with a consensus mechanism that is as efficient and cost-effective as possible. æternity's unique state channel design enables the off-chain verification of data and smart contracts, allowing for all transactions to be independent of each other, thereby increasing transaction speed and scalability while also ensuring increased privacy. æternity’s underlying value token is the AE token, which can be transferred between members and is used to compensate participant nodes for any number of computations performed. All AE token users are allowed to participate in the governance of the aeternity blockchain through a voting process, weighted by the number of tokens each user holds. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.aeternity.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://github.com/aeternity/protocol Block Explorer: https://www.aeknow.org/ Αγοράστε AE τώρα!

Aeternity (AE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Aeternity (AE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Συνολική προμήθεια: $ 396.26M $ 396.26M $ 396.26M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 385.11M $ 385.11M $ 385.11M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.004117427998260671 $ 0.004117427998260671 $ 0.004117427998260671 Τρέχουσα τιμή: $ 0.004469 $ 0.004469 $ 0.004469 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Aeternity (AE)

Tokenomics Aeternity (AE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Aeternity (AE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός AE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα AE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του AE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του AE token!

