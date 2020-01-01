The AI Prophecy (ACT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το The AI Prophecy (ACT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες The AI Prophecy (ACT) ACT is a meme coin. Επίσημη ιστοσελίδα: https://actsol.xyz Block Explorer: https://solscan.io/token/GJAFwWjJ3vnTsrQVabjBVK2TYB1YtRCQXRDfDgUnpump Αγοράστε ACT τώρα!

The AI Prophecy (ACT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για The AI Prophecy (ACT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 38.12M $ 38.12M $ 38.12M Συνολική προμήθεια: $ 948.24M $ 948.24M $ 948.24M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 948.24M $ 948.24M $ 948.24M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 38.12M $ 38.12M $ 38.12M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.95343 $ 0.95343 $ 0.95343 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000144794046739875 $ 0.000144794046739875 $ 0.000144794046739875 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0402 $ 0.0402 $ 0.0402 Μάθετε περισσότερα για την τιμή The AI Prophecy (ACT)

Σε βάθος δομή Token The AI Prophecy (ACT) Εντρυφήστε στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, κατανέμονται και ξεκλειδώνονται τα token ACT. Αυτή η ενότητα υπογραμμίζει βασικές πτυχές της οικονομικής δομής του token: χρησιμότητα, κίνητρα και κατοχύρωση. Issuance Mechanism Initial Supply: The Acet (ACT) token started with an initial supply of zero. Tokens are created through a smart contract by those who wish to hold them, requiring participants to provide valuable assets to the creation contract. This mechanism ensures that every ACT token is backed by value at the point of creation, making each token inherently valuable.

The Acet (ACT) token started with an initial supply of zero. Tokens are created through a smart contract by those who wish to hold them, requiring participants to provide valuable assets to the creation contract. This mechanism ensures that every ACT token is backed by value at the point of creation, making each token inherently valuable. Ongoing Issuance: There is no evidence of a fixed or scheduled emission rate; instead, issuance is demand-driven and occurs as users interact with the smart contract to mint new tokens. Allocation Mechanism Decentralized Creation: All tokens are minted by users who contribute assets to the smart contract. There is no centralized allocation or pre-mine; the distribution is entirely determined by user participation in the creation process.

All tokens are minted by users who contribute assets to the smart contract. There is no centralized allocation or pre-mine; the distribution is entirely determined by user participation in the creation process. No Traditional Allocation Table: Unlike many projects, there is no explicit allocation breakdown for team, investors, or ecosystem funds. The entire supply is user-generated. Usage and Incentive Mechanism Utility: ACT tokens are used within the Acet ecosystem for various purposes, including participation in the "Warriors Club," auctions, voting on governance proposals, and engaging in e-sports tournaments and other community-driven activities.

ACT tokens are used within the Acet ecosystem for various purposes, including participation in the "Warriors Club," auctions, voting on governance proposals, and engaging in e-sports tournaments and other community-driven activities. Incentives: Users are incentivized to mint and hold ACT tokens to access exclusive features, participate in governance, and potentially benefit from the growth of the ecosystem. The value proposition is tied to the utility and community engagement rather than direct financial rewards or staking yields. Locking Mechanism No Explicit Locking: There is no evidence of a formal token locking or vesting mechanism. Since tokens are minted on demand and not pre-allocated, there is no need for lockups or vesting schedules for team or investors.

There is no evidence of a formal token locking or vesting mechanism. Since tokens are minted on demand and not pre-allocated, there is no need for lockups or vesting schedules for team or investors. User-Controlled: Any locking or holding period is at the discretion of the individual user, based on their participation in the ecosystem and personal strategy. Unlocking Time Immediate Liquidity: Since there are no lockups, tokens are liquid and transferable immediately upon minting. There is no scheduled unlocking event or vesting timeline. Summary Table Aspect Details Issuance Minted on demand via smart contract; initial supply = 0 Allocation 100% user-generated; no pre-mine, team, or investor allocation Usage Governance, auctions, e-sports, community activities Incentives Access to features, governance participation, community engagement Locking None; tokens are liquid upon creation Unlocking Not applicable; no vesting or lockup Additional Notes Transparency: The ACT token contract and its creation mechanism are publicly auditable, with audits conducted by Certik and PeckShield.

The ACT token contract and its creation mechanism are publicly auditable, with audits conducted by Certik and PeckShield. Community Focus: The design emphasizes decentralization and community ownership, with all value and supply determined by user participation. For further details, you can review the official Acet whitepaper and explore the Acet Gitbook for up-to-date documentation.

Tokenomics The AI Prophecy (ACT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του The AI Prophecy (ACT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ACT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ACT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ACT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ACT token!

Πώς να Αγοράσετε ACT Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε The AI Prophecy (ACT) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς ACT, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε ACT στη MEXC τώρα!

The AI Prophecy (ACT) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών ACT βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών ACT τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής ACT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ACT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ACT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ACT Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!