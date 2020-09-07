Alchemy (ACH) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Alchemy (ACH), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Alchemy (ACH) Founded in Singapore in 2018, Alchemy Pay (ACH) is a payment solutions provider that seamlessly connects fiat and crypto economies for global consumers, merchants, developers, and institutions. It provides online and offline merchants with convenient acceptance of both fiat and crypto, enables easy onboarding to blockchain ecosystems, and makes web3 services highly accessible. Today, Alchemy Pay is supported in over 70 countries with 300 payment channels, has touchpoints with more than 2 million merchants through partnerships with industry leaders such as Binance, Shopify, NIUM, and QFPay. Alchemy Pay’s token, ACH, is an ERC20 native to the Ethereum blockchain. Επίσημη ιστοσελίδα: https://alchemypay.org/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://file.alchemytech.io/Alchemy_WP-EN.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xed04915c23f00a313a544955524eb7dbd823143d Αγοράστε ACH τώρα!

Alchemy (ACH) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Alchemy (ACH), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 201.44M $ 201.44M $ 201.44M Συνολική προμήθεια: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 9.38B $ 9.38B $ 9.38B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 214.80M $ 214.80M $ 214.80M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00133775 $ 0.00133775 $ 0.00133775 Τρέχουσα τιμή: $ 0.02148 $ 0.02148 $ 0.02148 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Alchemy (ACH)

Tokenomics Alchemy (ACH): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Alchemy (ACH) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ACH token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ACH token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ACH, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ACH token!

Alchemy (ACH) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών ACH βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών ACH τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής ACH Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ACH; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ACH συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ACH Token τώρα!

