Η σημερινή ζωντανή τιμή Apple xStock είναι 270.93 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο AAPLX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής AAPLX εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Apple xStock είναι 270.93 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο AAPLX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής AAPLX εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το AAPLX

Πληροφορίες Τιμής AAPLX

Τι είναι το AAPLX

Επίσημος Ιστότοπος AAPLX

Tokenomics AAPLX

Προβλέψεις Τιμών AAPLX

Ιστορικό AAPLX

Οδηγός Αγοράς AAPLX

Apple xStock Λογότ.

Τιμή Apple xStock(AAPLX)

Live Τιμή 1 AAPLX σε USD

$270.96
$270.96$270.96
+0.07%1D
USD
Apple xStock (AAPLX) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:33:54 (UTC+8)

Apple xStock (AAPLX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 269.71
$ 269.71$ 269.71
Κατώτ. 24H
$ 271.57
$ 271.57$ 271.57
Υψηλ. 24H

$ 269.71
$ 269.71$ 269.71

$ 271.57
$ 271.57$ 271.57

$ 218.05582778461107
$ 218.05582778461107$ 218.05582778461107

$ 204.46269321696604
$ 204.46269321696604$ 204.46269321696604

+0.11%

+0.07%

+3.10%

+3.10%

Apple xStock (AAPLX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 270.93. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AAPLX μεταξύ ενός χαμηλού $ 269.71 και ενός υψηλού $ 271.57, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AAPLX είναι $ 218.05582778461107, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 204.46269321696604.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AAPLX έχει αλλάξει κατά +0.11% την τελευταία ώρα, +0.07% τις τελευταίες 24 ώρες και +3.10% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Apple xStock (AAPLX) Πληροφορίες αγοράς

No.1899

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

$ 58.65K
$ 58.65K$ 58.65K

$ 2.44M
$ 2.44M$ 2.44M

6.00K
6.00K 6.00K

8,999.85946485
8,999.85946485 8,999.85946485

SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Apple xStock είναι $ 1.63M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 58.65K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AAPLX είναι 6.00K, με συνολική προσφορά 8999.85946485. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.44M

Apple xStock (AAPLX) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Apple xStock για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.1895+0.07%
30 ημέρες$ +13.49+5.24%
60 Ημέρες$ +32.95+13.84%
90 Ημέρες$ +66.81+32.73%
Apple xStock Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το AAPLX κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.1895 (+0.07%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Apple xStock Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +13.49 (+5.24%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Apple xStock Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το AAPLX άλλαξε κατά $ +32.95 (+13.84%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Apple xStock Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +66.81 (+32.73%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Apple xStock (AAPLX);

Ελέγξτε τώρα τη Apple xStock σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Apple xStock (AAPLX)

Apple xStock (AAPLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AAPLx tracks the price of Apple Inc. (the underlying). AAPLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Apple Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Apple xStock είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Apple xStockεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεAAPLX τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοApple xStock ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Apple xStock ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Apple xStock Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Apple xStock (AAPLX) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Apple xStock (AAPLX) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Apple xStock.

Ελέγξτε την Apple xStock πρόβλεψη τιμής τώρα!

Apple xStock (AAPLX) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Apple xStock (AAPLX) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του AAPLX token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Apple xStock (AAPLX)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Apple xStock? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Apple xStock στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

AAPLX σε Τοπικά Νομίσματα

1 Apple xStock(AAPLX) σε VND
7,129,522.95
1 Apple xStock(AAPLX) σε AUD
A$411.8136
1 Apple xStock(AAPLX) σε GBP
205.9068
1 Apple xStock(AAPLX) σε EUR
232.9998
1 Apple xStock(AAPLX) σε USD
$270.93
1 Apple xStock(AAPLX) σε MYR
RM1,135.1967
1 Apple xStock(AAPLX) σε TRY
11,379.06
1 Apple xStock(AAPLX) σε JPY
¥41,452.29
1 Apple xStock(AAPLX) σε ARS
ARS$388,708.6896
1 Apple xStock(AAPLX) σε RUB
21,780.0627
1 Apple xStock(AAPLX) σε INR
24,050.4561
1 Apple xStock(AAPLX) σε IDR
Rp4,515,498.1938
1 Apple xStock(AAPLX) σε PHP
15,900.8817
1 Apple xStock(AAPLX) σε EGP
￡E.12,733.71
1 Apple xStock(AAPLX) σε BRL
R$1,454.8941
1 Apple xStock(AAPLX) σε CAD
C$379.302
1 Apple xStock(AAPLX) σε BDT
33,015.5298
1 Apple xStock(AAPLX) σε NGN
391,515.5244
1 Apple xStock(AAPLX) σε COP
$1,042,037.4195
1 Apple xStock(AAPLX) σε ZAR
R.4,706.0541
1 Apple xStock(AAPLX) σε UAH
11,322.1647
1 Apple xStock(AAPLX) σε TZS
T.Sh.664,044.0114
1 Apple xStock(AAPLX) σε VES
Bs59,875.53
1 Apple xStock(AAPLX) σε CLP
$254,674.2
1 Apple xStock(AAPLX) σε PKR
Rs76,510.632
1 Apple xStock(AAPLX) σε KZT
143,045.6214
1 Apple xStock(AAPLX) σε THB
฿8,729.3646
1 Apple xStock(AAPLX) σε TWD
NT$8,341.9347
1 Apple xStock(AAPLX) σε AED
د.إ994.3131
1 Apple xStock(AAPLX) σε CHF
Fr216.744
1 Apple xStock(AAPLX) σε HKD
HK$2,105.1261
1 Apple xStock(AAPLX) σε AMD
֏103,327.2834
1 Apple xStock(AAPLX) σε MAD
.د.م2,500.6839
1 Apple xStock(AAPLX) σε MXN
$5,028.4608
1 Apple xStock(AAPLX) σε SAR
ريال1,015.9875
1 Apple xStock(AAPLX) σε ETB
Br41,622.9759
1 Apple xStock(AAPLX) σε KES
KSh34,906.6212
1 Apple xStock(AAPLX) σε JOD
د.أ192.08937
1 Apple xStock(AAPLX) σε PLN
997.0224
1 Apple xStock(AAPLX) σε RON
лв1,194.8013
1 Apple xStock(AAPLX) σε SEK
kr2,571.1257
1 Apple xStock(AAPLX) σε BGN
лв457.8717
1 Apple xStock(AAPLX) σε HUF
Ft90,550.2246
1 Apple xStock(AAPLX) σε CZK
5,713.9137
1 Apple xStock(AAPLX) σε KWD
د.ك82.63365
1 Apple xStock(AAPLX) σε ILS
880.5225
1 Apple xStock(AAPLX) σε BOB
Bs1,866.7077
1 Apple xStock(AAPLX) σε AZN
460.581
1 Apple xStock(AAPLX) σε TJS
SM2,487.1374
1 Apple xStock(AAPLX) σε GEL
734.2203
1 Apple xStock(AAPLX) σε AOA
Kz248,331.7287
1 Apple xStock(AAPLX) σε BHD
.د.ب101.59875
1 Apple xStock(AAPLX) σε BMD
$270.93
1 Apple xStock(AAPLX) σε DKK
kr1,752.9171
1 Apple xStock(AAPLX) σε HNL
L7,103.7846
1 Apple xStock(AAPLX) σε MUR
12,392.3382
1 Apple xStock(AAPLX) σε NAD
$4,684.3797
1 Apple xStock(AAPLX) σε NOK
kr2,741.8116
1 Apple xStock(AAPLX) σε NZD
$471.4182
1 Apple xStock(AAPLX) σε PAB
B/.270.93
1 Apple xStock(AAPLX) σε PGK
K1,137.906
1 Apple xStock(AAPLX) σε QAR
ر.ق983.4759
1 Apple xStock(AAPLX) σε RSD
дин.27,380.1858
1 Apple xStock(AAPLX) σε UZS
soʻm3,225,356.6268
1 Apple xStock(AAPLX) σε ALL
L22,619.9457
1 Apple xStock(AAPLX) σε ANG
ƒ484.9647
1 Apple xStock(AAPLX) σε AWG
ƒ484.9647
1 Apple xStock(AAPLX) σε BBD
$541.86
1 Apple xStock(AAPLX) σε BAM
KM455.1624
1 Apple xStock(AAPLX) σε BIF
Fr791,928.39
1 Apple xStock(AAPLX) σε BND
$349.4997
1 Apple xStock(AAPLX) σε BSD
$270.93
1 Apple xStock(AAPLX) σε JMD
$43,362.3465
1 Apple xStock(AAPLX) σε KHR
1,083,720
1 Apple xStock(AAPLX) σε KMF
Fr115,416.18
1 Apple xStock(AAPLX) σε LAK
5,889,782.4909
1 Apple xStock(AAPLX) σε LKR
රු82,248.9294
1 Apple xStock(AAPLX) σε MDL
L4,597.6821
1 Apple xStock(AAPLX) σε MGA
Ar1,214,931.399
1 Apple xStock(AAPLX) σε MOP
P2,162.0214
1 Apple xStock(AAPLX) σε MVR
4,145.229
1 Apple xStock(AAPLX) σε MWK
MK468,735.993
1 Apple xStock(AAPLX) σε MZN
MT17,312.427
1 Apple xStock(AAPLX) σε NPR
रु38,320.3392
1 Apple xStock(AAPLX) σε PYG
1,907,889.06
1 Apple xStock(AAPLX) σε RWF
Fr392,577.57
1 Apple xStock(AAPLX) σε SBD
$2,229.7539
1 Apple xStock(AAPLX) σε SCR
3,966.4152
1 Apple xStock(AAPLX) σε SRD
$10,430.805
1 Apple xStock(AAPLX) σε SVC
$2,362.5096
1 Apple xStock(AAPLX) σε SZL
L4,684.3797
1 Apple xStock(AAPLX) σε TMT
m948.255
1 Apple xStock(AAPLX) σε TND
د.ت797.61792
1 Apple xStock(AAPLX) σε TTD
$1,828.7775
1 Apple xStock(AAPLX) σε UGX
Sh940,668.96
1 Apple xStock(AAPLX) σε XAF
Fr153,075.45
1 Apple xStock(AAPLX) σε XCD
$731.511
1 Apple xStock(AAPLX) σε XOF
Fr153,075.45
1 Apple xStock(AAPLX) σε XPF
Fr27,634.86
1 Apple xStock(AAPLX) σε BWP
P3,627.7527
1 Apple xStock(AAPLX) σε BZD
$541.86
1 Apple xStock(AAPLX) σε CVE
$25,751.8965
1 Apple xStock(AAPLX) σε DJF
Fr47,954.61
1 Apple xStock(AAPLX) σε DOP
$17,355.7758
1 Apple xStock(AAPLX) σε DZD
د.ج35,212.7721
1 Apple xStock(AAPLX) σε FJD
$620.4297
1 Apple xStock(AAPLX) σε GNF
Fr2,335,416.6
1 Apple xStock(AAPLX) σε GTQ
Q2,069.9052
1 Apple xStock(AAPLX) σε GYD
$56,524.1259
1 Apple xStock(AAPLX) σε ISK
kr33,595.32

Apple xStock Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Apple xStock, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Apple xStock
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Apple xStock

Πόσο αξίζει το Apple xStock (AAPLX) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή AAPLX στο USD είναι 270.93 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή AAPLX σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του AAPLX σε USD είναι $ 270.93. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Apple xStock;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το AAPLX είναι $ 1.63M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του AAPLX;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του AAPLX είναι 6.00K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του AAPLX;
Το AAPLX πέτυχε τιμή ATH ύψους 218.05582778461107 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του AAPLX;
Το AAPLX είχε τιμή ATL ύψους 204.46269321696604 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του AAPLX;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το AAPLX είναι $ 58.65K USD.
Θα ανέβει το AAPLX υψηλότερα φέτος;
Το AAPLX μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την AAPLX πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:33:54 (UTC+8)

Apple xStock (AAPLX) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

