Πληροφορίες 00 Token (00) P00LS is the leading community-first platform for creator cryptocurrencies. Traditional spheres of influence — from Hollywood to Wall Street and Silicon Valley — are converging more now than ever before, forming a new marketplace with creators, brands and their audiences at the center. A cultural revolution is underway, and it’s being led by the world’s creative class. To help build their ecosystems in this new world, P00LS empowers creators and brands to launch their own social tokens and distribute them to their communities. These tokens become the currencies for their respective ecosystems, providing audiences and consumers with exclusive access and more meaningful connections to their favorite brands and creators. With P00LS — the premier tool for accessing creator value — money is no longer the only currency. What is 00? The $00 token is the heart of the zerozero marketplace, powering all of your favorite creator coins. All creator tokens can be purchased and sold on the zerozero marketplace against $00. The $00 token is the master key to all creators and brands on P00LS. $00 isn’t just an entry ticket, but a stake in the ecosystem of all creator coins. The $00 community will have a role in shaping how brand and creator ecosystems develop and grow. The $00 token is a governance token, giving any holder voting rights within the zerozero marketplace, as well as access to the treasury of creator coins. Think of $00 as the center of mass for the creator coin galaxy. Use it to enter the solar system of every brand and creator on P00LS. The $00 token is an ERC-20 token minted on the Ethereum blockchain that works as a governance and access token for the zerozero DAO and its ecosystem. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.p00ls.io/ Αγοράστε 00 τώρα!

00 Token (00) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για 00 Token (00), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 3.78M $ 3.78M $ 3.78M Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 232.69M $ 232.69M $ 232.69M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 16.25M $ 16.25M $ 16.25M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.980104 $ 0.980104 $ 0.980104 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.01345064 $ 0.01345064 $ 0.01345064 Τρέχουσα τιμή: $ 0.01624927 $ 0.01624927 $ 0.01624927 Μάθετε περισσότερα για την τιμή 00 Token (00)

Tokenomics 00 Token (00): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του 00 Token (00) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός 00 token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα 00 token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του 00, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του 00 token!

