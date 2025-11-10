WestTech Security Token (WST) Tokenomics

WestTech Security Token (WST)-Informationen

WestTech Blockchain Security is a product suite from WestTech Technologies that provides automated risk detection and continuous monitoring for smart contracts and wallets. The platform combines an AI-assisted smart contract auditor, real-time threat intelligence feeds, and a policy-driven smart contract firewall. Users can scan source and bytecode before deployment, track live contracts across supported chains, and receive alerts by email, Telegram, Discord, or web push. Enterprise features include dashboards, APIs, and downloadable, branded compliance reports with an audit trail of rules and model versions. The native WST token on Base is a utility token used to unlock premium features, increase alert limits, access governance, and participate in contributor rewards tied to verified threat reports.

Offizielle Website:
https://westtech.ie/blockchain/
Whitepaper:
https://www.notion.so/WestTech-Lite-Paper-22732d15c4d1809095eaf8ab18f02396

WestTech Security Token (WST) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von WestTech Security Token (WST) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von WST-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele WST-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von WST verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des WST -Tokens!

WST Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich WST entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose WST kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

