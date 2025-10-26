Der Echtzeitpreis von WestTech Security Token beträgt heute 0.00028758 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum WST-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den WST-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von WestTech Security Token beträgt heute 0.00028758 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum WST-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den WST-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über WST

WST-Preisinformationen

WST-Whitepaper

Offizielle WST-Website

WST-Tokenökonomie

WST-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

WestTech Security Token Logo

WestTech Security Token Preis (WST)

Nicht aufgelistet

1 WST zu USD Echtzeitpreis:

$0.00028758
$0.00028758$0.00028758
0.00%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
WestTech Security Token (WST) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 22:31:23 (UTC+8)

WestTech Security Token (WST) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.085558
$ 0.085558$ 0.085558

$ 0.00018484
$ 0.00018484$ 0.00018484

--

--

0.00%

0.00%

Der Echtzeitpreis von WestTech Security Token (WST) beträgt $0.00028758. In den letzten 24 Stunden wurde WST zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WST liegt bei $ 0.085558, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00018484.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WST im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

WestTech Security Token (WST) Marktinformationen

$ 6.53K
$ 6.53K$ 6.53K

--
----

$ 43.14K
$ 43.14K$ 43.14K

22.72M
22.72M 22.72M

150,000,000.0
150,000,000.0 150,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von WestTech Security Token beträgt $ 6.53K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WST liegt bei 22.72M, das Gesamtangebot bei 150000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 43.14K.

WestTech Security Token (WST)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von WestTech Security Token zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von WestTech Security Token zu USD bei $ 0.0000000000.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von WestTech Security Token zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von WestTech Security Token zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ 0.00000000000.00%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist WestTech Security Token (WST)

WestTech Blockchain Security is a product suite from WestTech Technologies that provides automated risk detection and continuous monitoring for smart contracts and wallets. The platform combines an AI-assisted smart contract auditor, real-time threat intelligence feeds, and a policy-driven smart contract firewall. Users can scan source and bytecode before deployment, track live contracts across supported chains, and receive alerts by email, Telegram, Discord, or web push. Enterprise features include dashboards, APIs, and downloadable, branded compliance reports with an audit trail of rules and model versions. The native WST token on Base is a utility token used to unlock premium features, increase alert limits, access governance, and participate in contributor rewards tied to verified threat reports.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

WestTech Security Token (WST) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

WestTech Security Token-Preisprognose (USD)

Wie viel wird WestTech Security Token (WST) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre WestTech Security Token-(WST)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für WestTech Security Token zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die WestTech Security Token-Preisprognose an!

WST zu lokalen Währungen

WestTech Security Token (WST) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von WestTech Security Token (WST) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von WST Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu WestTech Security Token (WST)

Wie viel ist WestTech Security Token (WST) heute wert?
Der Echtzeitpreis von WST in USD beträgt 0.00028758 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle WST-zu-USD-Preis?
Der aktuelle WST-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00028758. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von WestTech Security Token?
Die Marktkapitalisierung von WST beträgt $ 6.53K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von WST?
Das Umlaufangebot von WST beträgt 22.72M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von WST?
WST erreichte einen Allzeithochpreis von 0.085558 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von WST?
WST verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00018484 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von WST?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für WST beträgt -- USD.
Wird WST dieses Jahr noch steigen?
WST könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die WST-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 22:31:23 (UTC+8)

WestTech Security Token (WST) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,681.88
$113,681.88$113,681.88

+2.06%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,077.91
$4,077.91$4,077.91

+3.69%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04420
$0.04420$0.04420

-35.56%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.5171
$6.5171$6.5171

-11.22%

Solana Logo

Solana

SOL

$198.94
$198.94$198.94

+3.67%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,077.91
$4,077.91$4,077.91

+3.69%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,681.88
$113,681.88$113,681.88

+2.06%

Solana Logo

Solana

SOL

$198.94
$198.94$198.94

+3.67%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6346
$2.6346$2.6346

+1.40%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20253
$0.20253$0.20253

+3.21%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol Logo

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.1008
$0.1008$0.1008

+68.00%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000066
$0.000000000000066$0.000000000000066

-50.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.048618
$0.048618$0.048618

-86.10%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

Heroes of Mavia Logo

Heroes of Mavia

MAVIA

$0.13701
$0.13701$0.13701

+77.54%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.13603
$0.13603$0.13603

+66.49%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.117890
$0.117890$0.117890

+49.31%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.1008
$0.1008$0.1008

+68.00%

PIVX Logo

PIVX

PIVX

$0.2506
$0.2506$0.2506

+48.45%