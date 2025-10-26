WestTech Security Token (WST) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.085558$ 0.085558 $ 0.085558 Niedrigster Preis $ 0.00018484$ 0.00018484 $ 0.00018484 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von WestTech Security Token (WST) beträgt $0.00028758. In den letzten 24 Stunden wurde WST zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WST liegt bei $ 0.085558, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00018484.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WST im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

WestTech Security Token (WST) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 43.14K$ 43.14K $ 43.14K Umlaufangebot 22.72M 22.72M 22.72M Gesamtangebot 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von WestTech Security Token beträgt $ 6.53K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WST liegt bei 22.72M, das Gesamtangebot bei 150000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 43.14K.