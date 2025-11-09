VOLT (XVM) Tokenomics

VOLT (XVM) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu VOLT (XVM), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-09 23:52:33 (UTC+8)
USD

VOLT (XVM) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für VOLT (XVM), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 2.78M
$ 2.78M
Gesamtangebot:
$ 999.87M
$ 999.87M
Umlaufangebot:
$ 999.87M
$ 999.87M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 2.78M
$ 2.78M
Allzeithoch:
$ 0.078437
$ 0.078437
Allzeittief:
$ 0.00145538
$ 0.00145538
Aktueller Preis:
$ 0.00277897
$ 0.00277897

VOLT (XVM)-Informationen

This platform is engineered to unlock the full potential of Real-World Assets (RWAs) by bringing them onto the XRP Ledger with unparalleled efficiency. Our purpose is to democratize access to high-value assets by providing a streamlined, end-to-end solution for tokenization. Functionally, we offer tools for asset verification, compliant legal wrapping, and the minting of RWA tokens. The project's core utility is twofold: for asset owners, it unlocks immediate liquidity and access to global capital markets; for investors, it offers fractional, transparent, and liquid access to investment classes like private equity and infrastructure bonds. We leverage the XRPL's native speed and built-in DEX to ensure low-cost transactions and instant settlement, setting a new standard for RWA interoperability and finance.

Offizielle Website:
https://voltrwa.org/

VOLT (XVM) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von VOLT (XVM) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von XVM-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele XVM-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von XVM verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des XVM -Tokens!

XVM Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich XVM entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose XVM kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

