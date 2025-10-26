VOLT (XVM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00266594 $ 0.00266594 $ 0.00266594 24H Tief $ 0.00360514 $ 0.00360514 $ 0.00360514 24H Hoch 24H Tief $ 0.00266594$ 0.00266594 $ 0.00266594 24H Hoch $ 0.00360514$ 0.00360514 $ 0.00360514 Allzeithoch $ 0.078437$ 0.078437 $ 0.078437 Niedrigster Preis $ 0.00145538$ 0.00145538 $ 0.00145538 Preisänderung (1H) -3.11% Preisänderung (1T) -24.87% Preisänderung (7T) +41.69% Preisänderung (7T) +41.69%

Der Echtzeitpreis von VOLT (XVM) beträgt $0.00270832. In den letzten 24 Stunden wurde XVM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00266594 und einem Höchstpreis von $ 0.00360514 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von XVM liegt bei $ 0.078437, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00145538.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich XVM im letzten Stunde um -3.11%, in den letzten 24 Stunden um -24.87% und in den vergangenen 7 Tagen um +41.69% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

VOLT (XVM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M Umlaufangebot 999.87M 999.87M 999.87M Gesamtangebot 999,873,319.21329 999,873,319.21329 999,873,319.21329

Die aktuelle Marktkapitalisierung von VOLT beträgt $ 2.71M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von XVM liegt bei 999.87M, das Gesamtangebot bei 999873319.21329. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.71M.