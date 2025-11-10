The Void (VOID) Tokenomics
The Void (VOID) Tokenomics & Preisanalyse
Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für The Void (VOID), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.
The Void (VOID)-Informationen
VOID has a unique deflationary mechanism without any tax to create a static burn system on a timer. Every 12-48 hours depending on total percentage burned, 1% of its main VOID/ETH liquidity pool is burned. However during this process it only burns the sellside liquidity (VOID) and keeps the buyside liquidity (ETH).
This buyside liquidity (ETH) is then converted into other blue-chip tokens in BASE and they are paired up with VOID in their own liquidity pools backing each other. This also increases VOID's baseline floor over time as it has extra buyside liquidity and is over collateralized with each burn.
Currently with more than 10 different liquidity pools automatically managed with a rebalancing strategy VOID is thriving to make all of BASE go through The Void, these side pools are constantly bringing volume to VOID through either arbitrage or partial fills.
With more than 15% of its total supply burned in its first month, each day less and less VOID is being backed up by the basket of pools and blue-chip tokens in its many liquidity pools and pairs.
The Void (VOID) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von The Void (VOID) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von VOID-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele VOID-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von VOID verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des VOID -Tokens!
VOID Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich VOID entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose VOID kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?
MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.
Haftungsausschluss
Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.
Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung
HOT
Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen
TOP-Volumen
Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen
Neulich hinzugefügt
Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind
Top Gainers
24-Stunden-Krypto-Top-Gewinner, auf die jeder Händler achten sollte