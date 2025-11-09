PumpMeme (PM) Tokenomics

PumpMeme (PM) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu PumpMeme (PM), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-09 23:49:16 (UTC+8)
USD

PumpMeme (PM) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für PumpMeme (PM), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 26.13M
$ 26.13M$ 26.13M
Gesamtangebot:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Umlaufangebot:
$ 23.00M
$ 23.00M$ 23.00M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 113.60M
$ 113.60M$ 113.60M
Allzeithoch:
$ 1.15
$ 1.15$ 1.15
Allzeittief:
$ 1.026
$ 1.026$ 1.026
Aktueller Preis:
$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

PumpMeme (PM)-Informationen

PumpMeme is the memepad on TON that comes with built-in market-making tools, aggregated trading, and AI creation tools, dedicated to providing users with a safe, fair, and convenient MEME investment and trading experience. PumpMeme is easy to use, and with the platform's integrated market-making and AI tools, users can further enhance the convenience of MEME creation and trading.PumpMeme is building a safer, fairer, smarter, and more accessible launch platform for meme coins, designed for meme enthusiasts around the globe.

Offizielle Website:
https://pumpmeme.club/home
Whitepaper:
https://medium.com/@PumpMeme/pumpmeme-whitepaper-406fe804da54

PumpMeme (PM) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von PumpMeme (PM) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von PM-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele PM-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von PM verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des PM -Tokens!

PM Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich PM entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose PM kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?

MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.

Über 4,000 Handelspaare auf den Spot- und Futures-Märkten
Schnellste Token-Auflistungen unter den CEXs
Branchenweit die größte Liquidität
Niedrigste Gebühren, unterstützt durch einen 24/7-Kundenservice
100 %+ Transparenz der Token-Reserve für Benutzergelder
Ultraniedrige Einstiegshürden: Krypto kaufen mit nur 1 USDT
mc_how_why_title
Kaufen Sie Krypto mit nur 1 USDT : Ihr einfachster Weg zu Krypto!

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung