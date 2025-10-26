PumpMeme (PM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 24H Tief $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 24H Hoch 24H Tief $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 24H Hoch $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Allzeithoch $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Niedrigster Preis $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 Preisänderung (1H) -1.20% Preisänderung (1T) -0.38% Preisänderung (7T) -1.17% Preisänderung (7T) -1.17%

Der Echtzeitpreis von PumpMeme (PM) beträgt $1.13. In den letzten 24 Stunden wurde PM zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.12 und einem Höchstpreis von $ 1.14 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PM liegt bei $ 1.15, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.026.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PM im letzten Stunde um -1.20%, in den letzten 24 Stunden um -0.38% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.17% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PumpMeme (PM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 19.16M$ 19.16M $ 19.16M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 112.68M$ 112.68M $ 112.68M Umlaufangebot 17.00M 17.00M 17.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PumpMeme beträgt $ 19.16M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PM liegt bei 17.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 112.68M.