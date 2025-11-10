Pumpit (PUMPIT) Tokenomics
Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Pumpit (PUMPIT), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf.
Pumpit (PUMPIT)-Informationen
Pump it was created to bring back an OG meme in crypto history. We Were Rugged by old dev and the call never came through. UNTIL NOW... HE SOLD, PUMP IT Our old dev launched the ticker and farmed all investors twice so we decide to relaunch it at our terms with any kind of bundles and cluster burning at launch 29% of the supply. We aim to create a safe place for our investors where they can interact with the rest of the community and invest safely.
Pumpit (PUMPIT) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Pumpit (PUMPIT) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von PUMPIT-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele PUMPIT-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von PUMPIT verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des PUMPIT -Tokens!
