PickleVault (PICKLE) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu PickleVault (PICKLE), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 00:07:45 (UTC+8)
USD

PickleVault (PICKLE) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für PickleVault (PICKLE), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 301.48K
Gesamtangebot:
$ 410.00M
Umlaufangebot:
$ 410.00M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 301.48K
Allzeithoch:
$ 0.00814848
Allzeittief:
$ 0
Aktueller Preis:
$ 0.00073533
PickleVault (PICKLE)-Informationen

The most sophisticated supply shock in sports card history. Perfect distribution. Wealthy holders. Systematic accumulation. The stars have aligned for the ultimate supply crunch. You buy $PICKLE, the vault accrues fees, the fees are used to purchase more Ben Johns Rookie Cards, the value of the vault grows.

More funds raised -> more cards purchased -> lower float -> higher vault value

Yeah. It's going to be huge.

Offizielle Website:
https://picklevault.org/

PickleVault (PICKLE) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von PickleVault (PICKLE) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von PICKLE-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele PICKLE-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von PICKLE verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des PICKLE -Tokens!

PICKLE Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich PICKLE entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose PICKLE kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

