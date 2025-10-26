PickleVault (PICKLE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00110767 $ 0.00110767 $ 0.00110767 24H Tief $ 0.00141086 $ 0.00141086 $ 0.00141086 24H Hoch 24H Tief $ 0.00110767$ 0.00110767 $ 0.00110767 24H Hoch $ 0.00141086$ 0.00141086 $ 0.00141086 Allzeithoch $ 0.00814848$ 0.00814848 $ 0.00814848 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -5.42% Preisänderung (1T) +5.03% Preisänderung (7T) -14.85% Preisänderung (7T) -14.85%

Der Echtzeitpreis von PickleVault (PICKLE) beträgt $0.00133409. In den letzten 24 Stunden wurde PICKLE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00110767 und einem Höchstpreis von $ 0.00141086 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PICKLE liegt bei $ 0.00814848, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PICKLE im letzten Stunde um -5.42%, in den letzten 24 Stunden um +5.03% und in den vergangenen 7 Tagen um -14.85% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PickleVault (PICKLE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 546.98K$ 546.98K $ 546.98K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 546.98K$ 546.98K $ 546.98K Umlaufangebot 410.00M 410.00M 410.00M Gesamtangebot 409,997,713.763235 409,997,713.763235 409,997,713.763235

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PickleVault beträgt $ 546.98K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PICKLE liegt bei 410.00M, das Gesamtangebot bei 409997713.763235. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 546.98K.