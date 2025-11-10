PickleCharts Token (PCC) Tokenomics
PickleCharts Token (PCC) is the native utility token powering Pickle Charts, a revolutionary DeFi trading platform designed to solve critical challenges in decentralized finance. Built on Binance Smart Chain with a fixed supply of 20 million tokens, PCC features enterprise-grade security with a 9.6/10 security score and 98% bot protection effectiveness. The platform combines real-time honeypot detection with 99.7% accuracy, comprehensive token analytics, interactive wallet bubble maps, and advanced security tools. PCC employs a deflationary tokenomics model with a 3% tax on LP sells only, automatically distributing rewards to stakers while burning tokens to reduce supply. The project features professional 2-year team vesting, anti-bot protection mechanisms, and multiple utility layers including premium platform access, enhanced analytics, token promotion opportunities, and roadmap participation for involved users.
PickleCharts Token (PCC) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von PickleCharts Token (PCC) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von PCC-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele PCC-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von PCC verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des PCC -Tokens!
