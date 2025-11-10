NETWORKCITIES (CITIES) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu NETWORKCITIES (CITIES), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 01:00:21 (UTC+8)
USD

NETWORKCITIES (CITIES) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für NETWORKCITIES (CITIES), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 316.53K
$ 316.53K
Gesamtangebot:
$ 999.95M
$ 999.95M
Umlaufangebot:
$ 999.95M
$ 999.95M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 316.53K
$ 316.53K
Allzeithoch:
$ 0.00196208
$ 0.00196208
Allzeittief:
$ 0.00013011
$ 0.00013011
Aktueller Preis:
$ 0.00031747
$ 0.00031747

NETWORKCITIES (CITIES)-Informationen

This is the Network Cities coin. Network Cities is a social city builder game.

The first city‑builder where your X network literally powers your metropolis.

BUILD 🏗️ Lay out homes, factories & infrastructure that unlock real‑time growth. Essential‑service dependencies keep upgrades strategic.

TRADE 🤝 Use in‑game marketplaces & guild contracts to swap resources with friends and followers; future phases add supply‑demand markets, futures & direct purchases.

GROW 🌱 Every new citizen is someone from your X graph. Share a city screenshot, tag a friend, and they appear as a happy resident, boosting both cities’ yields.

Roadmap • Phase 1 – Foundation: core build/upgrade loop, resource gifting, simple progression. • Phase 2 – Social Expansion: network‑wide trading hubs, specialized guilds, collaborative megaprojects. • Phase 3 – Advanced Ecosystem: full social economy with futures, tokenized assets, & city DAOs. 👷‍♂️ Built by Anshul Dhawan (ex‑Zynga (poker), Glu(Electronic Arts)) with 15 yrs in game & AI product leadership.

Offizielle Website:
https://networkcities.fun/

NETWORKCITIES (CITIES) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von NETWORKCITIES (CITIES) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von CITIES-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele CITIES-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von CITIES verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des CITIES -Tokens!

CITIES Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich CITIES entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose CITIES kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

