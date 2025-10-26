NETWORKCITIES (CITIES) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00196208$ 0.00196208 $ 0.00196208 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.98% Preisänderung (1T) +4.99% Preisänderung (7T) -40.69% Preisänderung (7T) -40.69%

Der Echtzeitpreis von NETWORKCITIES (CITIES) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde CITIES zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CITIES liegt bei $ 0.00196208, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CITIES im letzten Stunde um +0.98%, in den letzten 24 Stunden um +4.99% und in den vergangenen 7 Tagen um -40.69% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

NETWORKCITIES (CITIES) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 348.14K$ 348.14K $ 348.14K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 348.14K$ 348.14K $ 348.14K Umlaufangebot 999.95M 999.95M 999.95M Gesamtangebot 999,953,262.5074646 999,953,262.5074646 999,953,262.5074646

Die aktuelle Marktkapitalisierung von NETWORKCITIES beträgt $ 348.14K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CITIES liegt bei 999.95M, das Gesamtangebot bei 999953262.5074646. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 348.14K.