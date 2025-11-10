Itty Bitty (ITTY) Tokenomics

Itty Bitty (ITTY) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Itty Bitty (ITTY), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 01:25:12 (UTC+8)
USD

Itty Bitty (ITTY) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Itty Bitty (ITTY), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 81.80K
$ 81.80K
Gesamtangebot:
$ 999.87M
$ 999.87M
Umlaufangebot:
$ 999.87M
$ 999.87M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 81.80K
$ 81.80K
Allzeithoch:
$ 0
$ 0
Allzeittief:
$ 0
$ 0
Aktueller Preis:
$ 0
$ 0

Itty Bitty (ITTY)-Informationen

Itty Bitty is the tiniest meme coin on Solana, created to embrace the power of being small in a big world. It’s not about serious utility—it’s about laughter, vibes, and tiny wins with huge potential. From his ridiculously small hands to his massive ambition, Itty Bitty has charmed his way into the hearts of degens. The project thrives on fun, social engagement, and creative storytelling, with a clear meme identity that fuels its organic growth. Itty Bitty is here to prove that even the smallest tokens can dream big.

Offizielle Website:
https://www.ittybitty.site/

Itty Bitty (ITTY) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Itty Bitty (ITTY) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von ITTY-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele ITTY-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von ITTY verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des ITTY -Tokens!

ITTY Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich ITTY entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose ITTY kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

