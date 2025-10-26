Itty Bitty (ITTY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00008842 $ 0.00008842 $ 0.00008842 24H Tief $ 0.0000932 $ 0.0000932 $ 0.0000932 24H Hoch 24H Tief $ 0.00008842$ 0.00008842 $ 0.00008842 24H Hoch $ 0.0000932$ 0.0000932 $ 0.0000932 Allzeithoch $ 0.00045914$ 0.00045914 $ 0.00045914 Niedrigster Preis $ 0.00005505$ 0.00005505 $ 0.00005505 Preisänderung (1H) +2.94% Preisänderung (1T) +2.98% Preisänderung (7T) -22.30% Preisänderung (7T) -22.30%

Der Echtzeitpreis von Itty Bitty (ITTY) beträgt $0.000092. In den letzten 24 Stunden wurde ITTY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00008842 und einem Höchstpreis von $ 0.0000932 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ITTY liegt bei $ 0.00045914, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00005505.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ITTY im letzten Stunde um +2.94%, in den letzten 24 Stunden um +2.98% und in den vergangenen 7 Tagen um -22.30% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Itty Bitty (ITTY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 91.95K$ 91.95K $ 91.95K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 91.95K$ 91.95K $ 91.95K Umlaufangebot 999.87M 999.87M 999.87M Gesamtangebot 999,874,150.473189 999,874,150.473189 999,874,150.473189

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Itty Bitty beträgt $ 91.95K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ITTY liegt bei 999.87M, das Gesamtangebot bei 999874150.473189. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 91.95K.