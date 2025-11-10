Hyperlauncher (LAUNCH) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Hyperlauncher (LAUNCH), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 00:52:51 (UTC+8)
USD

Hyperlauncher (LAUNCH) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Hyperlauncher (LAUNCH), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 972.52K
Gesamtangebot:
$ 50.60M
Umlaufangebot:
$ 50.60M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 972.52K
Allzeithoch:
$ 0.980333
Allzeittief:
$ 0.00728531
Aktueller Preis:
$ 0.01922028
Hyperlauncher (LAUNCH)-Informationen

Hyperlauncher is an App Attention Arena - Where Apps Compete, Creators Influence, and You Bet on the Best.

Built by Grail — shipped faster than any dev team.

Hyperlauncher is an app attention arena, powered by Grail.computer—an in-browser workspace where solo builders use AI agents to plan, build, and ship full-stack apps.

Dream it. Describe it. Deploy it. Grail takes your idea and builds apps or completes any tasks for you, autonomously - faster than any dev team or person ever could.

Launch and showcase your apps built on Grail. Get traction through a crypto-native game designed to reward virality.

Apps compete for attention. Speculators bet on momentum. Social signals drive outcomes. LAUNCH fuels the game. The crowd decides who breaks through.

Offizielle Website:
https://hyperlauncher.ai/
Whitepaper:
https://hyperlauncher.ai/protocol

Hyperlauncher (LAUNCH) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Hyperlauncher (LAUNCH) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von LAUNCH-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele LAUNCH-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von LAUNCH verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des LAUNCH -Tokens!

LAUNCH Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich LAUNCH entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose LAUNCH kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

