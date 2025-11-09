Green (GREEN) Tokenomics

Green (GREEN) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Green (GREEN), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
2025-11-09
Green (GREEN) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Green (GREEN), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 17.90M
Gesamtangebot:
$ 47.64B
Umlaufangebot:
$ 47.64B
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 17.90M
Allzeithoch:
$ 0.00065911
Allzeittief:
$ 0.00005588
Aktueller Preis:
$ 0.00037634
Green (GREEN)-Informationen

Green is using blockchain to set power free by providing a method which users can offset their power bill through Power Pay and pay for their power bill with Green Rewards. Green is a self-governed community led blockchain through the DGF (Distributed Governance Framework), which is made up of node owners who can submit and vote on proposals to guide the project according to the mission of setting power free.

Offizielle Website:
https://setpowerfree.com/

Green (GREEN) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Green (GREEN) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von GREEN-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele GREEN-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von GREEN verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des GREEN -Tokens!

GREEN Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich GREEN entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose GREEN kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

