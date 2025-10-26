Green (GREEN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00023954 24H Hoch $ 0.00028898 Allzeithoch $ 0.00065911 Niedrigster Preis $ 0.00005588 Preisänderung (1H) -0.02% Preisänderung (1T) +4.79% Preisänderung (7T) +12.97%

Der Echtzeitpreis von Green (GREEN) beträgt $0.00028841. In den letzten 24 Stunden wurde GREEN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00023954 und einem Höchstpreis von $ 0.00028898 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GREEN liegt bei $ 0.00065911, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00005588.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GREEN im letzten Stunde um -0.02%, in den letzten 24 Stunden um +4.79% und in den vergangenen 7 Tagen um +12.97% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Green (GREEN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 13.74M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 13.74M Umlaufangebot 47.64B Gesamtangebot 47,635,626,570.16845

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Green beträgt $ 13.74M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GREEN liegt bei 47.64B, das Gesamtangebot bei 47635626570.16845. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 13.74M.