Der Echtzeitpreis von Green beträgt heute 0.00028841 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GREEN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GREEN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über GREEN

GREEN-Preisinformationen

Offizielle GREEN-Website

GREEN-Tokenökonomie

GREEN-Preisprognose

Green Preis (GREEN)

1 GREEN zu USD Echtzeitpreis:

$0.00028849
+4.80%1D
Green (GREEN) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:57:43 (UTC+8)

Green (GREEN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00023954
24H Tief
$ 0.00028898
24H Hoch

$ 0.00023954
$ 0.00028898
$ 0.00065911
$ 0.00005588
-0.02%

+4.79%

+12.97%

+12.97%

Der Echtzeitpreis von Green (GREEN) beträgt $0.00028841. In den letzten 24 Stunden wurde GREEN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00023954 und einem Höchstpreis von $ 0.00028898 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GREEN liegt bei $ 0.00065911, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00005588.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GREEN im letzten Stunde um -0.02%, in den letzten 24 Stunden um +4.79% und in den vergangenen 7 Tagen um +12.97% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Green (GREEN) Marktinformationen

$ 13.74M
--
$ 13.74M
47.64B
47,635,626,570.16845
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Green beträgt $ 13.74M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GREEN liegt bei 47.64B, das Gesamtangebot bei 47635626570.16845. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 13.74M.

Green (GREEN)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Green zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Green zu USD bei $ -0.0000410366.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Green zu USD bei $ +0.0000147280.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Green zu USD bei $ -0.0000079199955135038.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+4.79%
30 Tage$ -0.0000410366-14.22%
60 Tage$ +0.0000147280+5.11%
90 Tage$ -0.0000079199955135038-2.67%

Was ist Green (GREEN)

Green is using blockchain to set power free by providing a method which users can offset their power bill through Power Pay and pay for their power bill with Green Rewards. Green is a self-governed community led blockchain through the DGF (Distributed Governance Framework), which is made up of node owners who can submit and vote on proposals to guide the project according to the mission of setting power free.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Green (GREEN) Ressource

Offizielle Website

Green-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Green (GREEN) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Green-(GREEN)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Green zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Green-Preisprognose an!

GREEN zu lokalen Währungen

Green (GREEN) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Green (GREEN) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von GREEN Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Green (GREEN)

Wie viel ist Green (GREEN) heute wert?
Der Echtzeitpreis von GREEN in USD beträgt 0.00028841 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle GREEN-zu-USD-Preis?
Der aktuelle GREEN-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00028841. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Green?
Die Marktkapitalisierung von GREEN beträgt $ 13.74M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von GREEN?
Das Umlaufangebot von GREEN beträgt 47.64B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von GREEN?
GREEN erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00065911 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von GREEN?
GREEN verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00005588 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von GREEN?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für GREEN beträgt -- USD.
Wird GREEN dieses Jahr noch steigen?
GREEN könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die GREEN-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Green (GREEN) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

