ETH Strategy (STRAT) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu ETH Strategy (STRAT), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 00:00:32 (UTC+8)
USD

ETH Strategy (STRAT) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für ETH Strategy (STRAT), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 1.12M
$ 1.12M
Gesamtangebot:
$ 118.87M
$ 118.87M
Umlaufangebot:
$ 2.45M
$ 2.45M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 54.26M
$ 54.26M
Allzeithoch:
$ 0.875668
$ 0.875668
Allzeittief:
$ 0.415171
$ 0.415171
Aktueller Preis:
$ 0.456497
$ 0.456497

ETH Strategy (STRAT)-Informationen

We're a treasury strategy with a continually expanding pool of ETH. ETH grows through long-term convertible debt, with ETH treasury growth outstriping STRAT supply growth, leading to accretive dilution.

The ETH in the ETH Strategy treasury is deployed between various staking services and into a STRAT/ETH borrow lend. In this way the ETH is constantly earning yield.

STRAT mechanics are designed to autonoumously control the level of debt in the system, by reducing the value of the call options as debt increases. This ensures that the protocol as a whole has strong risk fundamentals.

Offizielle Website:
https://www.ethstrat.xyz/

ETH Strategy (STRAT) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von ETH Strategy (STRAT) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von STRAT-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele STRAT-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von STRAT verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des STRAT -Tokens!

