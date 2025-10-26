ETH Strategy (STRAT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.577124 $ 0.577124 $ 0.577124 24H Tief $ 0.582732 $ 0.582732 $ 0.582732 24H Hoch 24H Tief $ 0.577124$ 0.577124 $ 0.577124 24H Hoch $ 0.582732$ 0.582732 $ 0.582732 Allzeithoch $ 0.875668$ 0.875668 $ 0.875668 Niedrigster Preis $ 0.50556$ 0.50556 $ 0.50556 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0.64% Preisänderung (7T) +3.54% Preisänderung (7T) +3.54%

Der Echtzeitpreis von ETH Strategy (STRAT) beträgt $0.580836. In den letzten 24 Stunden wurde STRAT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.577124 und einem Höchstpreis von $ 0.582732 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von STRAT liegt bei $ 0.875668, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.50556.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich STRAT im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.64% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.54% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ETH Strategy (STRAT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 69.05M$ 69.05M $ 69.05M Umlaufangebot 2.45M 2.45M 2.45M Gesamtangebot 118,872,218.6093638 118,872,218.6093638 118,872,218.6093638

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ETH Strategy beträgt $ 1.43M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von STRAT liegt bei 2.45M, das Gesamtangebot bei 118872218.6093638. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 69.05M.