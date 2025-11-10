Capybara (CAPY) Tokenomics

Capybara (CAPY) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Capybara (CAPY), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 00:18:19 (UTC+8)
Capybara (CAPY) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Capybara (CAPY), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 379.01K
Gesamtangebot:
$ 999.93B
Umlaufangebot:
$ 999.93B
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 379.01K
Allzeithoch:
$ 0.00000723
Allzeittief:
$ 0
Aktueller Preis:
$ 0
Capybara (CAPY)-Informationen

$capy is a memecoin on Solana, deployed on letsbonk.fun, representing the most beloved animal in the world: the capybara. It launched with a total supply of 1,000,000,000,000, which gradually decreases over time due to the buy-and-burn mechanic built into the letsbonk platform. The project is fully community-led and supported by the internet's deep and growing love for capybaras. It's literally just a cute capybara named capy on the Solana blockchain.

Offizielle Website:
https://www.thecapytoken.com

Capybara (CAPY) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Capybara (CAPY) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von CAPY-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele CAPY-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von CAPY verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des CAPY -Tokens!

CAPY Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich CAPY entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose CAPY kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

