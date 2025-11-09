Astera USD (ASUSD) Tokenomics

Astera USD (ASUSD) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Astera USD (ASUSD), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-09 23:35:25 (UTC+8)
USD

Astera USD (ASUSD) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Astera USD (ASUSD), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 4.20M
$ 4.20M$ 4.20M
Gesamtangebot:
$ 12.00M
$ 12.00M$ 12.00M
Umlaufangebot:
$ 12.00M
$ 12.00M$ 12.00M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 4.20M
$ 4.20M$ 4.20M
Allzeithoch:
$ 2.0
$ 2.0$ 2.0
Allzeittief:
$ 0.349656
$ 0.349656$ 0.349656
Aktueller Preis:
$ 0.349661
$ 0.349661$ 0.349661

Astera USD (ASUSD)-Informationen

asUSD is an autonomous stablecoin that solves the stablecoin trilemma through innovative Facilitator architecture. Unlike traditional stablecoins that rely on manual governance, asUSD uses modular smart contracts called Facilitators that can mint and burn tokens autonomously for specific use cases while maintaining perfect risk isolation. The system features predictive interest rate management that anticipates price deviations before they occur, Algorithmic Market Operations (AMOs) for unlimited liquidity provision, and multi-chain functionality without bridge risks. asUSD serves as infrastructure-grade money for DeFi, enabling sophisticated credit markets, automated liquidity provision, and seamless integration across protocols. Each Facilitator operates independently with mathematical constraints that prevent overissuance, creating a scalable system that maintains stability and security while enabling infinite use case expansion.

Offizielle Website:
https://astera.fi/
Whitepaper:
https://github.com/Astera-Finance/whitepapers/blob/main/AsteraUSDWhitepaper.pdf

Astera USD (ASUSD) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Astera USD (ASUSD) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von ASUSD-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele ASUSD-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von ASUSD verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des ASUSD -Tokens!

ASUSD Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich ASUSD entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose ASUSD kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

