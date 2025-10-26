Der Echtzeitpreis von Astera USD beträgt heute 0.490714 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ASUSD-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ASUSD-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Astera USD beträgt heute 0.490714 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ASUSD-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ASUSD-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Astera USD Preis (ASUSD)

1 ASUSD zu USD Echtzeitpreis:

$0.490714
0.00%1D
USD
Astera USD (ASUSD) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:46:04 (UTC+8)

Astera USD (ASUSD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.490714
24H Tief
$ 0.49082
24H Hoch

$ 0.490714
$ 0.49082
$ 2.0
$ 0.490714
-0.01%

-0.02%

-0.20%

-0.20%

Der Echtzeitpreis von Astera USD (ASUSD) beträgt $0.490714. In den letzten 24 Stunden wurde ASUSD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.490714 und einem Höchstpreis von $ 0.49082 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ASUSD liegt bei $ 2.0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.490714.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ASUSD im letzten Stunde um -0.01%, in den letzten 24 Stunden um -0.02% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.20% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Astera USD (ASUSD) Marktinformationen

$ 5.89M
--
$ 5.89M
12.00M
12,000,000.0
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Astera USD beträgt $ 5.89M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ASUSD liegt bei 12.00M, das Gesamtangebot bei 12000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.89M.

Astera USD (ASUSD)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Astera USD zu USD bei $ -0.0001027163918734.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Astera USD zu USD bei $ -0.2498003661.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Astera USD zu USD bei $ -0.2508664423.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Astera USD zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0001027163918734-0.02%
30 Tage$ -0.2498003661-50.90%
60 Tage$ -0.2508664423-51.12%
90 Tage$ 0--

Was ist Astera USD (ASUSD)

asUSD is an autonomous stablecoin that solves the stablecoin trilemma through innovative Facilitator architecture. Unlike traditional stablecoins that rely on manual governance, asUSD uses modular smart contracts called Facilitators that can mint and burn tokens autonomously for specific use cases while maintaining perfect risk isolation. The system features predictive interest rate management that anticipates price deviations before they occur, Algorithmic Market Operations (AMOs) for unlimited liquidity provision, and multi-chain functionality without bridge risks. asUSD serves as infrastructure-grade money for DeFi, enabling sophisticated credit markets, automated liquidity provision, and seamless integration across protocols. Each Facilitator operates independently with mathematical constraints that prevent overissuance, creating a scalable system that maintains stability and security while enabling infinite use case expansion.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Astera USD (ASUSD) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Astera USD-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Astera USD (ASUSD) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Astera USD-(ASUSD)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Astera USD zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Astera USD-Preisprognose an!

ASUSD zu lokalen Währungen

Astera USD (ASUSD) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Astera USD (ASUSD) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ASUSD Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Astera USD (ASUSD)

Wie viel ist Astera USD (ASUSD) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ASUSD in USD beträgt 0.490714 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ASUSD-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ASUSD-zu-USD-Preis beträgt $ 0.490714. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Astera USD?
Die Marktkapitalisierung von ASUSD beträgt $ 5.89M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ASUSD?
Das Umlaufangebot von ASUSD beträgt 12.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ASUSD?
ASUSD erreichte einen Allzeithochpreis von 2.0 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ASUSD?
ASUSD verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.490714 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ASUSD?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ASUSD beträgt -- USD.
Wird ASUSD dieses Jahr noch steigen?
ASUSD könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ASUSD-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Astera USD (ASUSD) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

