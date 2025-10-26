Astera USD (ASUSD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.490714 $ 0.490714 $ 0.490714 24H Tief $ 0.49082 $ 0.49082 $ 0.49082 24H Hoch 24H Tief $ 0.490714$ 0.490714 $ 0.490714 24H Hoch $ 0.49082$ 0.49082 $ 0.49082 Allzeithoch $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 Niedrigster Preis $ 0.490714$ 0.490714 $ 0.490714 Preisänderung (1H) -0.01% Preisänderung (1T) -0.02% Preisänderung (7T) -0.20% Preisänderung (7T) -0.20%

Der Echtzeitpreis von Astera USD (ASUSD) beträgt $0.490714. In den letzten 24 Stunden wurde ASUSD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.490714 und einem Höchstpreis von $ 0.49082 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ASUSD liegt bei $ 2.0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.490714.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ASUSD im letzten Stunde um -0.01%, in den letzten 24 Stunden um -0.02% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.20% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Astera USD (ASUSD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.89M$ 5.89M $ 5.89M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.89M$ 5.89M $ 5.89M Umlaufangebot 12.00M 12.00M 12.00M Gesamtangebot 12,000,000.0 12,000,000.0 12,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Astera USD beträgt $ 5.89M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ASUSD liegt bei 12.00M, das Gesamtangebot bei 12000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.89M.