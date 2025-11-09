Anvil (ANVL) Tokenomics

Anvil (ANVL) Tokenomics

Anvil (ANVL) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Anvil (ANVL), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 54.11M
Gesamtangebot:
$ 100.00B
Umlaufangebot:
$ 80.20B
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 67.47M
Allzeithoch:
$ 0.00929021
Allzeittief:
$ 0
Aktueller Preis:
$ 0.00067474
Anvil (ANVL)-Informationen

Anvil is a system of Ethereum-based smart contracts that manages collateral and issues fully secured credit. A primary example is a letter of credit (LOC), analogous to a paper bank cheque drawing verified funds, providing an economic guarantee of payment.

Anvil enables transparency and trustless verification of assets, thereby reducing counterparty risk. The protocol is designed for maximum efficiency and extensibility to incorporate collateral throughout decentralized and traditional finance.

What can Anvil be used for? Anvil is a unified protocol for asset provision, designed explicitly for safety, simplicity, and composability as a primitive building block in the development of other applications.

Payments: LOCs offer security for both online and in-store digital payment transactions.

Counterparty credit: LOCs can be accepted on centralized exchanges to secure instant deposits for immediate trading or more efficient liquidity provision.

Asset bridging: LOCs can facilitate immediate cross-platform transactions. LOCs can also secure deposit or withdrawal transactions on layer 2 (L2) implementations. In instances where a platform integrates Anvil LOCs, immediate, on-demand asset transfers can be safely executed.

Offizielle Website:
https://www.anvil.xyz
Whitepaper:
https://docs.anvil.xyz/whitepaper

Anvil (ANVL) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Anvil (ANVL) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von ANVL-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele ANVL-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von ANVL verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des ANVL -Tokens!

