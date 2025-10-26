Der Echtzeitpreis von Anvil beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ANVL-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ANVL-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Anvil beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ANVL-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ANVL-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über ANVL

ANVL-Preisinformationen

ANVL-Whitepaper

Offizielle ANVL-Website

ANVL-Tokenökonomie

ANVL-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Anvil Logo

Anvil Preis (ANVL)

Nicht aufgelistet

1 ANVL zu USD Echtzeitpreis:

$0.00058585
$0.00058585$0.00058585
+2.60%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Anvil (ANVL) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:45:10 (UTC+8)

Anvil (ANVL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00929021
$ 0.00929021$ 0.00929021

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

+2.66%

+9.34%

+9.34%

Der Echtzeitpreis von Anvil (ANVL) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde ANVL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ANVL liegt bei $ 0.00929021, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ANVL im letzten Stunde um +0.03%, in den letzten 24 Stunden um +2.66% und in den vergangenen 7 Tagen um +9.34% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Anvil (ANVL) Marktinformationen

$ 46.99M
$ 46.99M$ 46.99M

--
----

$ 58.58M
$ 58.58M$ 58.58M

80.20B
80.20B 80.20B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Anvil beträgt $ 46.99M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ANVL liegt bei 80.20B, das Gesamtangebot bei 100000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 58.58M.

Anvil (ANVL)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Anvil zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Anvil zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Anvil zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Anvil zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+2.66%
30 Tage$ 0-33.39%
60 Tage$ 0-55.18%
90 Tage$ 0--

Was ist Anvil (ANVL)

Anvil is a system of Ethereum-based smart contracts that manages collateral and issues fully secured credit. A primary example is a letter of credit (LOC), analogous to a paper bank cheque drawing verified funds, providing an economic guarantee of payment.

Anvil enables transparency and trustless verification of assets, thereby reducing counterparty risk. The protocol is designed for maximum efficiency and extensibility to incorporate collateral throughout decentralized and traditional finance.

What can Anvil be used for? Anvil is a unified protocol for asset provision, designed explicitly for safety, simplicity, and composability as a primitive building block in the development of other applications.

Payments: LOCs offer security for both online and in-store digital payment transactions.

Counterparty credit: LOCs can be accepted on centralized exchanges to secure instant deposits for immediate trading or more efficient liquidity provision.

Asset bridging: LOCs can facilitate immediate cross-platform transactions. LOCs can also secure deposit or withdrawal transactions on layer 2 (L2) implementations. In instances where a platform integrates Anvil LOCs, immediate, on-demand asset transfers can be safely executed.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Anvil (ANVL) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Anvil-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Anvil (ANVL) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Anvil-(ANVL)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Anvil zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Anvil-Preisprognose an!

ANVL zu lokalen Währungen

Anvil (ANVL) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Anvil (ANVL) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ANVL Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Anvil (ANVL)

Wie viel ist Anvil (ANVL) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ANVL in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ANVL-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ANVL-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Anvil?
Die Marktkapitalisierung von ANVL beträgt $ 46.99M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ANVL?
Das Umlaufangebot von ANVL beträgt 80.20B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ANVL?
ANVL erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00929021 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ANVL?
ANVL verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ANVL?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ANVL beträgt -- USD.
Wird ANVL dieses Jahr noch steigen?
ANVL könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ANVL-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:45:10 (UTC+8)

Anvil (ANVL) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,414.55
$112,414.55$112,414.55

+0.92%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,983.97
$3,983.97$3,983.97

+1.30%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05340
$0.05340$0.05340

-22.15%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.3760
$6.3760$6.3760

-13.15%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.96
$194.96$194.96

+1.59%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,414.55
$112,414.55$112,414.55

+0.92%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,983.97
$3,983.97$3,983.97

+1.30%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6320
$2.6320$2.6320

+1.30%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.96
$194.96$194.96

+1.59%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19881
$0.19881$0.19881

+1.31%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.6666
$0.6666$0.6666

+1,011.00%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000094
$0.000000000000094$0.000000000000094

-28.78%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050513
$0.050513$0.050513

-85.56%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.2040
$0.2040$0.2040

-81.15%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.6666
$0.6666$0.6666

+1,011.00%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000230
$0.0000000000000000000230$0.0000000000000000000230

+109.09%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000010800
$0.000000000000000010800$0.000000000000000010800

+96.36%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15328
$0.15328$0.15328

+87.61%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.114201
$0.114201$0.114201

+44.64%