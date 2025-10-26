Anvil (ANVL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00929021$ 0.00929021 $ 0.00929021 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.03% Preisänderung (1T) +2.66% Preisänderung (7T) +9.34% Preisänderung (7T) +9.34%

Der Echtzeitpreis von Anvil (ANVL) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde ANVL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ANVL liegt bei $ 0.00929021, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ANVL im letzten Stunde um +0.03%, in den letzten 24 Stunden um +2.66% und in den vergangenen 7 Tagen um +9.34% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Anvil (ANVL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 46.99M$ 46.99M $ 46.99M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 58.58M$ 58.58M $ 58.58M Umlaufangebot 80.20B 80.20B 80.20B Gesamtangebot 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Anvil beträgt $ 46.99M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ANVL liegt bei 80.20B, das Gesamtangebot bei 100000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 58.58M.