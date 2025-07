Polytrade (TRADE)-Informationen

POLYTRADE ist ein Blockchain-basiertes dezentrales Protokoll, das darauf abzielt, die Finanzierung von Forderungen zu transformieren und Käufer, Verkäufer, Versicherer und Investoren für ein nahtloses Handelserlebnis zu verbinden. Der Wert des globalen DeFi-Marktes steigt in Billionen an, wobei jeden Tag eine große Anzahl von Gesamtwerten darin eingeschlossen ist. Polytrade wird den massiven Liquiditätspool der Kryptowelt nutzen, indem es Rechnungen aus der realen Welt tokenisiert und sie on-chain in den DeFi-Raum bringt.