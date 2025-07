Token Pocket (TPT)-Informationen

"TokenPocket ist das weltweit führende Multi-Chain-Wallet zur Selbstverwahrung. TokenPocket hat zuverlässige Dienste für über 10 Millionen Benutzer auf der ganzen Welt bereitgestellt. Die Zahl der monatlich aktiven Benutzer übersteigt 3,5 Millionen und die Benutzer befinden sich in mehr als 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt. TPT bezieht sich auf TokenPocket Token, es ist das einzige Plattform-Token im TokenPocket-Ökosystem und Inhaber von TPT können ökologische Governance-Rechte genießen. Gleichzeitig kann TPT in einer Vielzahl von Szenarien in Umlauf gebracht werden und das gesamte Produktgeschäft von TokenPocket als Zahlungsmittel und Nachweis von Mitgliedschaftsrechten und -interessen erschließen. Unter den aktuellen Anwendungsfällen kann TPT verwendet werden, um Werbegebühren zu zahlen und auf einige Premium-Funktionen in der TokenPocket-App zuzugreifen. In Zukunft wird es verwendet, um die Tankgebühr von Ketten zu bezahlen. Die Gesamtmenge an TPT wurde von 5,9 Milliarden auf 3,46 Milliarden verbrannt. Im Jahr 2022 wurde die von der Community geführte TPT DAO offiziell gegründet und startete einen Vorschlag zur Gründung des DAO-Tresors. TPT DAO hat entschieden, dass die TokenPocket Foundation jeden Monat danach 25 % der Einnahmen des Multi-Chain-Dex-Aggregators TransitSwap sowie die TPT-Spenden aller neuen Token-Logos und neuen öffentlichen Ketten, die in der TokenPocket-Brieftasche aufgeführt sind, in die TokenPocket-Wallet einbringen wird TPT DAO Vault auf monatlicher Basis. Über die Verwendung der Tresorgelder von TPT DAO wird durch den Vorschlag und die Abstimmung von TPT DAO entschieden."