TAIX (TAIX) Tokenomics & Preisanalyse
Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für TAIX (TAIX), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.
TAIX (TAIX)-Informationen
TAIX ist eine KI-gestützte Plattform, die in Echtzeit Stimmungs- und Verhaltensanalysen von Streamern und ihrem Publikum erfasst. Sie hilft Spieleentwicklern, Publishern und Content-Erstellern sofort zu verstehen, wie Inhalte wahrgenommen werden, was funktioniert, was scheitert und was sich skalieren lässt. Mehr als nur Einblicke bietet TAIX integrierte KI-Kommentarfunktionen und mehrsprachige Übersetzungstools, die es Content-Erstellern ermöglichen, ihre Inhalte weltweit zu verbreiten – ohne eine neue Sprache lernen zu müssen.
TAIX (TAIX) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von TAIX (TAIX) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von TAIX-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele TAIX-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von TAIX verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des TAIX -Tokens!
TAIX (TAIX)-Preisverlauf
Die Analyse des Preisverlaufs von TAIX hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.
TAIX Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich TAIX entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose TAIX kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
