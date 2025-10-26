Der Echtzeitpreis von Illusion of Life beträgt heute 0.003716 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SPARK-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SPARK-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Illusion of Life beträgt heute 0.003716 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SPARK-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SPARK-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Illusion of Life Logo

Illusion of Life Kurs(SPARK)

1 SPARK zu USD Echtzeitpreis:

$0.003716
$0.003716$0.003716
+39.28%1D
USD
Illusion of Life (SPARK) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:23:34 (UTC+8)

Illusion of Life (SPARK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.002525
$ 0.002525$ 0.002525
24H Tief
$ 0.004021
$ 0.004021$ 0.004021
24H Hoch

$ 0.002525
$ 0.002525$ 0.002525

$ 0.004021
$ 0.004021$ 0.004021

--
----

--
----

+2.05%

+39.28%

+6.01%

+6.01%

Der Echtzeitpreis von Illusion of Life (SPARK) beträgt $ 0.003716. In den letzten 24 Stunden wurde SPARK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.002525 und einem Höchstpreis von $ 0.004021 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SPARK liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SPARK im letzten Stunde um +2.05%, in den letzten 24 Stunden um +39.28% und in den vergangenen 7 Tagen um +6.01% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Illusion of Life (SPARK) Marktinformationen

--
----

$ 67.85K
$ 67.85K$ 67.85K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Illusion of Life beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 67.85K. Das Umlaufangebot von SPARK liegt bei --, das Gesamtangebot bei --. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt --.

Illusion of Life (SPARK)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Illusion of Life für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00104799+39.28%
30 Tage$ -0.008172-68.75%
60 Tage$ -0.01283-77.55%
90 Tage$ -0.001284-25.68%
Illusion of Life-Preisänderung heute

Heute verzeichnete SPARK eine Veränderung von $ +0.00104799 (+39.28%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Illusion of Life 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.008172(-68.75%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Illusion of Life 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete SPARK eine Veränderung von $ -0.01283 (-77.55%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Illusion of Life 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.001284 (-25.68%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Illusion of Life (SPARK) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Illusion of Life-Preisverlauf an.

Was ist Illusion of Life (SPARK)

SPARK ist ein experimentelles Projekt, das von IllusionOfLife ins Leben gerufen wurde und sich auf die Erzählung „KI-Ermächtigung + gemeinschaftsgetriebenes Wachstum“ konzentriert, mit dem Ziel, den ersten unternehmerischen virtuellen Organismus zu schaffen und die Grenzen des KI-Storytellings zu erforschen.

Illusion of Life ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Illusion of Life Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- SPARK Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Illusion of Life auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Illusion of Life-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Illusion of Life-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Illusion of Life (SPARK) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Illusion of Life-(SPARK)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Illusion of Life zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Illusion of Life-Preisprognose an!

Illusion of Life (SPARK) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Illusion of Life (SPARK) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SPARK Token!

Wie kauft man Illusion of Life SPARK

Suchen Sie nach wie man Illusion of Life kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Illusion of Life direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

Illusion of Life Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Illusion of Life sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Illusion of Life

Wie viel ist Illusion of Life (SPARK) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SPARK in USD beträgt 0.003716 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SPARK-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SPARK-zu-USD-Preis beträgt $ 0.003716. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Illusion of Life?
Die Marktkapitalisierung von SPARK beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SPARK?
Das Umlaufangebot von SPARK beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SPARK?
SPARK erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SPARK?
SPARK verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SPARK?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SPARK beträgt $ 67.85K USD.
Wird SPARK dieses Jahr noch steigen?
SPARK könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SPARK-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:23:34 (UTC+8)

Illusion of Life (SPARK) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

SPARK-zu-USD-Rechner

Menge

SPARK
SPARK
USD
USD

1 SPARK = 0.003716 USD

SPARK handeln

SPARK/USDT
$0.003716
$0.003716$0.003716
+39.12%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

