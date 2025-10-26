Was ist Velvet (VELVET)

Velvet ist ein DeFAI-Betriebssystem, das On-Chain-Research, Handel und Portfoliomanagement vereinfacht. Die Velvet-App ist auf BNB Chain, Base, Solana, Ethereum und Sonic verfügbar, mit über 100.000 Benutzern, die DeFi-Strategien handeln und ausführen. Ein Multi-Agenten-AI-Co-Pilot ist in die App integriert und unterstützt Benutzer dabei, neue Chancen per natürlicher Sprache zu entdecken, zu analysieren und umzusetzen. Die Velvet-Infrastruktur ermöglicht es zudem, tokenisierte DeFi-Strategien zu erstellen und diese über eine Benutzeroberfläche oder APIs zu verwalten – mit bereits über 10.000 erstellten Vaults von KOLs, Händlern und Krypto-Hedgefonds. Velvet ist ein DeFAI-Betriebssystem, das On-Chain-Research, Handel und Portfoliomanagement vereinfacht. Die Velvet-App ist auf BNB Chain, Base, Solana, Ethereum und Sonic verfügbar, mit über 100.000 Benutzern, die DeFi-Strategien handeln und ausführen. Ein Multi-Agenten-AI-Co-Pilot ist in die App integriert und unterstützt Benutzer dabei, neue Chancen per natürlicher Sprache zu entdecken, zu analysieren und umzusetzen. Die Velvet-Infrastruktur ermöglicht es zudem, tokenisierte DeFi-Strategien zu erstellen und diese über eine Benutzeroberfläche oder APIs zu verwalten – mit bereits über 10.000 erstellten Vaults von KOLs, Händlern und Krypto-Hedgefonds.

Velvet ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Velvet Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.



Darüber hinaus können Sie:

- VELVET Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.

- Bewertungen und Analysen zu Velvet auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Velvet-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Velvet-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Velvet (VELVET) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Velvet-(VELVET)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Velvet zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Velvet-Preisprognose an!

Velvet (VELVET) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Velvet (VELVET) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von VELVET Token!

Wie kauft man Velvet VELVET

Suchen Sie nach wie man Velvet kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Velvet direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

VELVET zu lokalen Währungen

Konvertierer ausprobieren

Velvet Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Velvet sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Velvet Wie viel ist Velvet (VELVET) heute wert? Der Echtzeitpreis von VELVET in USD beträgt 0.20714 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert. Was ist der aktuelle VELVET-zu-USD-Preis? $ 0.20714 . Nutzen Sie den Der aktuelle VELVET-zu-USD-Preis beträgt. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung. Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Velvet? Die Marktkapitalisierung von VELVET beträgt $ 18.86M USD . Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an. Wie hoch ist das Umlaufangebot von VELVET? Das Umlaufangebot von VELVET beträgt 91.05M USD . Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von VELVET? VELVET erreichte einen Allzeithochpreis von 0.31715699544548037 USD . Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von VELVET? VELVET verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.032064654757022706 USD . Wie hoch ist das Handelsvolumen von VELVET? Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für VELVET beträgt $ 80.33K USD . Wird VELVET dieses Jahr noch steigen? VELVET könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die VELVET-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.

Velvet (VELVET) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8) Art Information 10-25 15:47:08 Branchen-Updates Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt 10-25 13:34:16 Branchen-Updates x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich 10-25 06:10:28 Branchen-Updates Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht 10-24 21:49:00 Branchen-Updates Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen 10-23 22:32:48 Branchen-Updates Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst" 10-23 15:34:02 Branchen-Updates Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet