Illusion of Life (SPARK) Tokenomics

Illusion of Life (SPARK) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Illusion of Life (SPARK), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-09 23:14:03 (UTC+8)
USD

Illusion of Life (SPARK) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Illusion of Life (SPARK), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
--
----
Gesamtangebot:
--
----
Umlaufangebot:
--
----
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
--
----
Allzeithoch:
$ 0.073074
$ 0.073074$ 0.073074
Allzeittief:
--
----
Aktueller Preis:
$ 0.003654
$ 0.003654$ 0.003654

Illusion of Life (SPARK)-Informationen

SPARK ist ein experimentelles Projekt, das von IllusionOfLife ins Leben gerufen wurde und sich auf die Erzählung „KI-Ermächtigung + gemeinschaftsgetriebenes Wachstum“ konzentriert, mit dem Ziel, den ersten unternehmerischen virtuellen Organismus zu schaffen und die Grenzen des KI-Storytellings zu erforschen.

Offizielle Website:
https://illusionoflife.inc/
Block-Explorer:
https://solscan.io/token/5zCETicUCJqJ5Z3wbfFPZqtSpHPYqnggs1wX7ZRpump

Illusion of Life (SPARK) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Illusion of Life (SPARK) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von SPARK-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele SPARK-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von SPARK verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des SPARK -Tokens!

So kaufen Sie SPARK

Möchten Sie Illusion of Life (SPARK) zu Ihrem Portfolio hinzufügen? MEXC unterstützt verschiedene Methoden zum Kauf SPARK, darunter Kreditkarten, Banküberweisungen und Peer-to-Peer-Handel. Ob Anfänger oder Profi, MEXC macht den Krypto-Kauf einfach und sicher.

Illusion of Life (SPARK)-Preisverlauf

Die Analyse des Preisverlaufs von SPARK hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.

SPARK Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich SPARK entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose SPARK kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?

MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.

Über 4,000 Handelspaare auf den Spot- und Futures-Märkten
Schnellste Token-Auflistungen unter den CEXs
Branchenweit die größte Liquidität
Niedrigste Gebühren, unterstützt durch einen 24/7-Kundenservice
100 %+ Transparenz der Token-Reserve für Benutzergelder
Ultraniedrige Einstiegshürden: Krypto kaufen mit nur 1 USDT
mc_how_why_title
Kaufen Sie Krypto mit nur 1 USDT : Ihr einfachster Weg zu Krypto!

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung