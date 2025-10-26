Der Echtzeitpreis von Yooldo Games beträgt heute 0.20427 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ESPORTS-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ESPORTS-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Yooldo Games beträgt heute 0.20427 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ESPORTS-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ESPORTS-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Yooldo Games (ESPORTS) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:58:49 (UTC+8)

Yooldo Games (ESPORTS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.20224
$ 0.20224$ 0.20224
24H Tief
$ 0.223
$ 0.223$ 0.223
24H Hoch

$ 0.20224
$ 0.20224$ 0.20224

$ 0.223
$ 0.223$ 0.223

$ 0.24206080804529653
$ 0.24206080804529653$ 0.24206080804529653

$ 0.05189790997151288
$ 0.05189790997151288$ 0.05189790997151288

-1.01%

-0.43%

+5.16%

+5.16%

Der Echtzeitpreis von Yooldo Games (ESPORTS) beträgt $ 0.20427. In den letzten 24 Stunden wurde ESPORTS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.20224 und einem Höchstpreis von $ 0.223 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ESPORTS liegt bei $ 0.24206080804529653, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.05189790997151288.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ESPORTS im letzten Stunde um -1.01%, in den letzten 24 Stunden um -0.43% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.16% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Yooldo Games (ESPORTS) Marktinformationen

No.747

$ 25.81M
$ 25.81M$ 25.81M

$ 83.85K
$ 83.85K$ 83.85K

$ 183.84M
$ 183.84M$ 183.84M

126.35M
126.35M 126.35M

900,000,000
900,000,000 900,000,000

899,999,999.9999992
899,999,999.9999992 899,999,999.9999992

14.03%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Yooldo Games beträgt $ 25.81M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 83.85K. Das Umlaufangebot von ESPORTS liegt bei 126.35M, das Gesamtangebot bei 899999999.9999992. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 183.84M.

Yooldo Games (ESPORTS)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Yooldo Games für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0008822-0.43%
30 Tage$ +0.04719+30.04%
60 Tage$ +0.10757+111.24%
90 Tage$ +0.07475+57.71%
Yooldo Games-Preisänderung heute

Heute verzeichnete ESPORTS eine Veränderung von $ -0.0008822 (-0.43%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Yooldo Games 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.04719(+30.04%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Yooldo Games 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete ESPORTS eine Veränderung von $ +0.10757 (+111.24%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Yooldo Games 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.07475 (+57.71%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Yooldo Games (ESPORTS) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Yooldo Games-Preisverlauf an.

Was ist Yooldo Games (ESPORTS)

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Yooldo Games ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Yooldo Games Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- ESPORTS Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Yooldo Games auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Yooldo Games-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Yooldo Games-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Yooldo Games (ESPORTS) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Yooldo Games-(ESPORTS)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Yooldo Games zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Yooldo Games-Preisprognose an!

Yooldo Games (ESPORTS) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Yooldo Games (ESPORTS) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ESPORTS Token!

Wie kauft man Yooldo Games ESPORTS

Suchen Sie nach wie man Yooldo Games kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Yooldo Games direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

ESPORTS zu lokalen Währungen

1 Yooldo Games(ESPORTS) in VND
5,375.36505
1 Yooldo Games(ESPORTS) in AUD
A$0.3125331
1 Yooldo Games(ESPORTS) in GBP
0.1532025
1 Yooldo Games(ESPORTS) in EUR
0.1756722
1 Yooldo Games(ESPORTS) in USD
$0.20427
1 Yooldo Games(ESPORTS) in MYR
RM0.8620194
1 Yooldo Games(ESPORTS) in TRY
8.5670838
1 Yooldo Games(ESPORTS) in JPY
¥31.04904
1 Yooldo Games(ESPORTS) in ARS
ARS$304.4256237
1 Yooldo Games(ESPORTS) in RUB
16.2619347
1 Yooldo Games(ESPORTS) in INR
17.9369487
1 Yooldo Games(ESPORTS) in IDR
Rp3,404.4986382
1 Yooldo Games(ESPORTS) in PHP
12.0008625
1 Yooldo Games(ESPORTS) in EGP
￡E.9.7048677
1 Yooldo Games(ESPORTS) in BRL
R$1.0989726
1 Yooldo Games(ESPORTS) in CAD
C$0.285978
1 Yooldo Games(ESPORTS) in BDT
25.0292031
1 Yooldo Games(ESPORTS) in NGN
298.2035595
1 Yooldo Games(ESPORTS) in COP
$791.7423492
1 Yooldo Games(ESPORTS) in ZAR
R.3.5257002
1 Yooldo Games(ESPORTS) in UAH
8.5895535
1 Yooldo Games(ESPORTS) in TZS
T.Sh.508.1338812
1 Yooldo Games(ESPORTS) in VES
Bs43.30524
1 Yooldo Games(ESPORTS) in CLP
$192.21807
1 Yooldo Games(ESPORTS) in PKR
Rs57.3937419
1 Yooldo Games(ESPORTS) in KZT
109.999395
1 Yooldo Games(ESPORTS) in THB
฿6.6694155
1 Yooldo Games(ESPORTS) in TWD
NT$6.2996868
1 Yooldo Games(ESPORTS) in AED
د.إ0.7496709
1 Yooldo Games(ESPORTS) in CHF
Fr0.1613733
1 Yooldo Games(ESPORTS) in HKD
HK$1.5851352
1 Yooldo Games(ESPORTS) in AMD
֏78.2333673
1 Yooldo Games(ESPORTS) in MAD
.د.م1.8833694
1 Yooldo Games(ESPORTS) in MXN
$3.7687815
1 Yooldo Games(ESPORTS) in SAR
ريال0.7660125
1 Yooldo Games(ESPORTS) in ETB
Br31.1899863
1 Yooldo Games(ESPORTS) in KES
KSh26.3896413
1 Yooldo Games(ESPORTS) in JOD
د.أ0.14482743
1 Yooldo Games(ESPORTS) in PLN
0.7455855
1 Yooldo Games(ESPORTS) in RON
лв0.8926599
1 Yooldo Games(ESPORTS) in SEK
kr1.920138
1 Yooldo Games(ESPORTS) in BGN
лв0.3431736
1 Yooldo Games(ESPORTS) in HUF
Ft68.5223715
1 Yooldo Games(ESPORTS) in CZK
4.2712857
1 Yooldo Games(ESPORTS) in KWD
د.ك0.06250662
1 Yooldo Games(ESPORTS) in ILS
0.6700056
1 Yooldo Games(ESPORTS) in BOB
Bs1.409463
1 Yooldo Games(ESPORTS) in AZN
0.347259
1 Yooldo Games(ESPORTS) in TJS
SM1.9037964
1 Yooldo Games(ESPORTS) in GEL
0.5535717
1 Yooldo Games(ESPORTS) in AOA
Kz187.4034261
1 Yooldo Games(ESPORTS) in BHD
.د.ب0.07680552
1 Yooldo Games(ESPORTS) in BMD
$0.20427
1 Yooldo Games(ESPORTS) in DKK
kr1.3114134
1 Yooldo Games(ESPORTS) in HNL
L5.3396178
1 Yooldo Games(ESPORTS) in MUR
9.3004131
1 Yooldo Games(ESPORTS) in NAD
$3.5257002
1 Yooldo Games(ESPORTS) in NOK
kr2.0427
1 Yooldo Games(ESPORTS) in NZD
$0.3533871
1 Yooldo Games(ESPORTS) in PAB
B/.0.20427
1 Yooldo Games(ESPORTS) in PGK
K0.8599767
1 Yooldo Games(ESPORTS) in QAR
ر.ق0.7435428
1 Yooldo Games(ESPORTS) in RSD
дин.20.6292273
1 Yooldo Games(ESPORTS) in UZS
soʻm2,491.0971624
1 Yooldo Games(ESPORTS) in ALL
L16.95441
1 Yooldo Games(ESPORTS) in ANG
ƒ0.3656433
1 Yooldo Games(ESPORTS) in AWG
ƒ0.3656433
1 Yooldo Games(ESPORTS) in BBD
$0.40854
1 Yooldo Games(ESPORTS) in BAM
KM0.3431736
1 Yooldo Games(ESPORTS) in BIF
Fr602.39223
1 Yooldo Games(ESPORTS) in BND
$0.2635083
1 Yooldo Games(ESPORTS) in BSD
$0.20427
1 Yooldo Games(ESPORTS) in JMD
$32.7546945
1 Yooldo Games(ESPORTS) in KHR
823.6677075
1 Yooldo Games(ESPORTS) in KMF
Fr86.61048
1 Yooldo Games(ESPORTS) in LAK
4,440.6520851
1 Yooldo Games(ESPORTS) in LKR
රු62.0306709
1 Yooldo Games(ESPORTS) in MDL
L3.4705473
1 Yooldo Games(ESPORTS) in MGA
Ar924.2972376
1 Yooldo Games(ESPORTS) in MOP
P1.63416
1 Yooldo Games(ESPORTS) in MVR
3.125331
1 Yooldo Games(ESPORTS) in MWK
MK354.6351897
1 Yooldo Games(ESPORTS) in MZN
MT13.052853
1 Yooldo Games(ESPORTS) in NPR
रु28.6774653
1 Yooldo Games(ESPORTS) in PYG
1,448.68284
1 Yooldo Games(ESPORTS) in RWF
Fr295.98723
1 Yooldo Games(ESPORTS) in SBD
$1.6872702
1 Yooldo Games(ESPORTS) in SCR
2.8556946
1 Yooldo Games(ESPORTS) in SRD
$8.1156471
1 Yooldo Games(ESPORTS) in SVC
$1.7853198
1 Yooldo Games(ESPORTS) in SZL
L3.5195721
1 Yooldo Games(ESPORTS) in TMT
m0.7169877
1 Yooldo Games(ESPORTS) in TND
د.ت0.59871537
1 Yooldo Games(ESPORTS) in TTD
$1.3849506
1 Yooldo Games(ESPORTS) in UGX
Sh711.67668
1 Yooldo Games(ESPORTS) in XAF
Fr115.20828
1 Yooldo Games(ESPORTS) in XCD
$0.551529
1 Yooldo Games(ESPORTS) in XOF
Fr115.20828
1 Yooldo Games(ESPORTS) in XPF
Fr20.83554
1 Yooldo Games(ESPORTS) in BWP
P2.9149329
1 Yooldo Games(ESPORTS) in BZD
$0.4105827
1 Yooldo Games(ESPORTS) in CVE
$19.4546748
1 Yooldo Games(ESPORTS) in DJF
Fr36.15579
1 Yooldo Games(ESPORTS) in DOP
$13.0855362
1 Yooldo Games(ESPORTS) in DZD
د.ج26.5898259
1 Yooldo Games(ESPORTS) in FJD
$0.4636929
1 Yooldo Games(ESPORTS) in GNF
Fr1,776.12765
1 Yooldo Games(ESPORTS) in GTQ
Q1.5626655
1 Yooldo Games(ESPORTS) in GYD
$42.733284
1 Yooldo Games(ESPORTS) in ISK
kr25.12521

Für ein tieferes Verständnis von Yooldo Games sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Yooldo Games Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Yooldo Games

Wie viel ist Yooldo Games (ESPORTS) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ESPORTS in USD beträgt 0.20427 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ESPORTS-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ESPORTS-zu-USD-Preis beträgt $ 0.20427. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Yooldo Games?
Die Marktkapitalisierung von ESPORTS beträgt $ 25.81M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ESPORTS?
Das Umlaufangebot von ESPORTS beträgt 126.35M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ESPORTS?
ESPORTS erreichte einen Allzeithochpreis von 0.24206080804529653 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ESPORTS?
ESPORTS verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.05189790997151288 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ESPORTS?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ESPORTS beträgt $ 83.85K USD.
Wird ESPORTS dieses Jahr noch steigen?
ESPORTS könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ESPORTS-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:58:49 (UTC+8)

Yooldo Games (ESPORTS) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

