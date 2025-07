Sandbox (SAND)-Informationen

Die Sandbox ist eine virtuelle Welt, in der Spieler ihre Spielerlebnisse in der Ethereum-Blockchain mit SAND, dem Utility-Token der Plattform, aufbauen, besitzen und monetarisieren können. Als Spieler können Sie digitale Assets (Non-Fungible Tokens, auch bekannt als NFTs) erstellen, sie auf den Marktplatz hochladen und sie per Drag-and-Drop verschieben, um Spielerlebnisse mit The Sandbox Game Maker zu erstellen. The Sandbox hat über 50 Partnerschaften geschlossen, darunter Atari, Crypto Kitties und Shaun the Sheep, um eine unterhaltsame, kreative „Play-to-Earn“-Gaming-Plattform aufzubauen, die Spielern gehört und von ihnen erstellt wird. Die Sandbox zielt darauf ab, Blockchain in das Mainstream-Gaming zu bringen und sowohl Krypto- als auch Nicht-Kryptospiel-Enthusiasten anzuziehen, indem sie die Vorteile von echtem Eigentum, digitaler Knappheit, Monetarisierungsmöglichkeiten und Interoperabilität bietet.