Rain ist ein dezentralisiertes Optionsprotokoll, das auf Arbitrum aufgebaut ist und es jedem ermöglicht, individuelle Optionen zu nahezu jedem Thema zu erstellen und zu handeln, ohne eine Genehmigung zu benötigen. Benutzer haben die Möglichkeit, ihre eigenen Märkte zu definieren und die Ergebnisse auszuwählen, wodurch sie an einem globalen On-Chain-System teilnehmen. Die Vision des Protokolls besteht darin, eine offene, globale Grundlage für den Zugang zu Optionen in einer Vielzahl von Kategorien zu schaffen, darunter Finanzpreise, globale Ereignisse und On-Chain-Aktivitäten.
Rain Protocol (RAIN) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Rain Protocol (RAIN) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von RAIN-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele RAIN-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Rain Protocol (RAIN)-Preisverlauf
Die Analyse des Preisverlaufs von RAIN hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.
RAIN Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich RAIN entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose RAIN kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
Haftungsausschluss
Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.
Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung
